Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO JUVENTUDE SEGURA

Adolescente envolvido em sequestro em shopping de Salvador é apreendido

Crime aconteceu em março deste ano

Victoria Isabel
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Adolescente foi localizado no bairro de Plataform
Adolescente foi localizado no bairro de Plataform -

Um dos envolvidos no sequestro de três mulheres em Salvador foi apreendido pela Polícia Civil da Bahia durante ações da Operação Juventude Segura, nesta quinta-feira, 23. O adolescente, de 16 anos, é investigado por participação no crime ocorrido em março deste ano, após as vítimas saírem de casa em direção a um shopping na capital.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente foi localizado no bairro de Plataforma, em cumprimento a mandado expedido pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador. Ele responde por atos infracionais análogos aos crimes de roubo, sequestro e cárcere privado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Relembre o crime

De acordo com as investigações, familiares perderam contato com as vítimas por volta das 15h30. Após diligências realizadas por equipes da Polícia Civil, as três mulheres foram localizadas e libertadas na madrugada do dia 16 de março, em um cativeiro na localidade das Pedrinhas.

Durante o crime, foram realizadas transferências bancárias via PIX das contas de uma das vítimas, totalizando R$ 25.100.

Leia Também:

Estudante é morto por colega ao sair de escola em Pernambuco
Servidora é morta após homem com capacete invadir casa na Bahia
Homem é preso por estuprar adolescente de 12 anos com autorização do pai

Outro adolescente preso

Outro jovem, também de 16 anos, foi apreendido na mesma operação, por equipes da Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI). Ele foi apreendido no bairro de Pernambués por envolvimento em ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Durante diligências, foram encontrados com ele dinheiro em espécie e três pinos contendo cocaína, embalados com símbolo de facção criminosa. Contra o investigado, há apuração de condutas relacionadas, além do tráfico de drogas, à condução de veículo automotor sem habilitação.

Após o cumprimento das ordens judiciais, foram adotadas as providências legais, incluindo a comunicação à 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador e o encaminhamento dos adolescentes ao Pronto Atendimento (PA), onde passaram pelos procedimentos legais cabíveis.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

adolescente Polícia Civil Sequestro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Adolescente foi localizado no bairro de Plataform
Play

VÍDEO: influenciador é baleado em briga na Estação Acesso Norte

Adolescente foi localizado no bairro de Plataform
Play

Vídeo: dois homens são presos e ponto de tráfico é desarticulado na Barra

Adolescente foi localizado no bairro de Plataform
Play

Loja tem prejuízo de R$ 27 mil após roubo de 48 celulares na Bahia

Adolescente foi localizado no bairro de Plataform
Play

Idosa detida por racismo em Salvador alegou privilégios para tentar evitar prisão

x