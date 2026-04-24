Adolescente envolvido em sequestro em shopping de Salvador é apreendido

Adolescente foi localizado no bairro de Plataform - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Um dos envolvidos no sequestro de três mulheres em Salvador foi apreendido pela Polícia Civil da Bahia durante ações da Operação Juventude Segura, nesta quinta-feira, 23. O adolescente, de 16 anos, é investigado por participação no crime ocorrido em março deste ano, após as vítimas saírem de casa em direção a um shopping na capital.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente foi localizado no bairro de Plataforma, em cumprimento a mandado expedido pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador. Ele responde por atos infracionais análogos aos crimes de roubo, sequestro e cárcere privado.

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Relembre o crime

De acordo com as investigações, familiares perderam contato com as vítimas por volta das 15h30. Após diligências realizadas por equipes da Polícia Civil, as três mulheres foram localizadas e libertadas na madrugada do dia 16 de março, em um cativeiro na localidade das Pedrinhas.

Durante o crime, foram realizadas transferências bancárias via PIX das contas de uma das vítimas, totalizando R$ 25.100.

Outro adolescente preso

Outro jovem, também de 16 anos, foi apreendido na mesma operação, por equipes da Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI). Ele foi apreendido no bairro de Pernambués por envolvimento em ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Durante diligências, foram encontrados com ele dinheiro em espécie e três pinos contendo cocaína, embalados com símbolo de facção criminosa. Contra o investigado, há apuração de condutas relacionadas, além do tráfico de drogas, à condução de veículo automotor sem habilitação.

Após o cumprimento das ordens judiciais, foram adotadas as providências legais, incluindo a comunicação à 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador e o encaminhamento dos adolescentes ao Pronto Atendimento (PA), onde passaram pelos procedimentos legais cabíveis.