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POLÍCIA

Idoso é preso por suspeita de estuprar neta de 7 anos na Bahia

Abuso foi cometido dentro da residência em que a vítima morava

Luiza Nascimento
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Um idoso, de 69 anos, foi preso por estupro de vúlnerável contra a própria neta, no município Cícero Dantas, no Nordeste da Bahia. A ação foi realizada na quinta-feira, 23, por equipes da Delegacia Territorial do município.

De acordo com as investigações, na época do crime, a vítima tinha sete anos e os abuso foi cometido dentro da própria residência.

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Localizado e preso

A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão contra o suspeito, que foi localizado na casa onde mora.

Ele foi condenado a 20 anos de reclusão em regime fechado.

Outros casos de estupro de vulnerável na Bahia em abril

Outras pessoas foram presas neste mês, na Bahia, por estupro de vulnerável, que se aplica quando há ato sexual com pessoa menor de 14 anos ou com alguém que, por enfermidade, deficiência mental ou outra condição, não tenha capacidade de consentir ou de oferecer resistência.

Preso por estuprar adolescente com autorização do pai

Na última quarta-feira, 22, um homem de 42 anos foi preso por suspeita de estuprar uma adolescente de 12 anos em Jitaúna, no sudoeste baiano. O suspeito, amigo da família, frequentava a residência da vítima e teria praticado os abusos com a anuência do pai da adolescente ao longo de 2025.

PM condenado por estuprar menino de 11 anos

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) condenou o policial militar Jefferson da Silva Carvalho, no último dia 13, a 12 anos de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável e por entregar arma de fogo a criança.

De acordo com a denúncia do MP, o caso aconteceu em 19 de agosto de 2023, no distrito de Salgadália, em Conceição do Coité. A vítima teria sido convidada a entrar na residência do policial, que colocou uma arma de fogo nas mãos da criança e o ensinou como manuseá-la, enquanto tocava suas partes íntimas.

Homem preso após forçar namorada de 12 anos manter relações sexuais

Já no dia 4 de abril, um homem, de 18 anos foi preso em flagrante no município de Malhada de Pedras, no sudoeste da Bahia, suspeito de estuprar uma adolescente, de 12 anos.

Uma enfermeira do centro de saúde da cidade acionou os policiais militares, após a menina dar entrada com ferimentos graves e com hemorragia. Os pais dela contaram que a filha tinha sido forçada pelo namorado a manter relação sexual.

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Tags:

Cícero Dantas estupro Polícia

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