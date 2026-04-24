DECISÃO JUDICIAL
Idosa presa por injúria racial em Salvador é solta pela Justiça
Suspeita teve prisão convertida em preventiva, mas foi solta no dia seguinte após Justiça conceder alvará de soltura
A idosa de 74 anos presa por injúria racial após ofender um policial militar em Salvador foi liberada da prisão na noite de quinta-feira, 23.
Identificada como Maria Cândida Villela Cruz, a mulher reside em Brasília e estava na cidade como visitante. Segundo informações da Polícia Militar, ela se aproximou de agentes que realizavam o policiamento durante um evento musical e questionou o porte de armas. Após receber esclarecimentos, passou a dirigir ofensas racistas a um dos policiais.
A ocorrência foi registrada na terça-feira, 21, no Largo de Santana, localizado no bairro do Rio Vermelho, um dos principais polos de lazer da capital baiana.
Ofensas
Um vídeo gravado após a abordagem mostra a idosa afirmando: “Se eu estivesse armada aqui, a gente ia lutar”. Ainda de acordo com a corporação, ela declarou ser superior ao agente por ser branca e fez comparações raciais entre Brasília e Salvador.
Ao ser encaminhada à Delegacia dos Barris, a mulher negou ser racista e afirmou que tinha um avô negro.
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Posteriormente, ela foi levada para a Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (Deati) e passou por audiência de custódia na quarta-feira, 22, quando a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Em seguida, foi encaminhada ao Complexo Penitenciário da Mata Escura.
No entanto, no dia seguinte, a Justiça determinou a expedição de um alvará de soltura, e a idosa deixou a unidade prisional ainda durante a noite.
A defesa de Maria Cândida Villela Cruz foi procurada, mas não se manifestou até a última atualização.
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