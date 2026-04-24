POLÍCIA
“Falso advogado”: suspeito foragido de Santa Catarina é preso na Bahia
Homem foi encontrado em ação integrada das Polícias Civis dos estados
Um homem de 23 anos, investigado pelos crimes de estelionato e associação criminosa, foragido do estado de Santa Catarina, foi preso nesta sexta-feira, 24, na Bahia. De acordo com a Polícia Civil, ele estaria ligado a aplicação de golpes conhecidos como “falso advogado”.
Ele foi detido na cidade de Curaçá após um trabalho integrado entre as Polícias Civis da Bahia e de Santa Catarina, no âmbito da Operação Falso Precatório.
Desarticulação de esquema criminoso
Além da prisão do suspeito, a ação, deflagrada pela Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), também buscou desarticular uma associação criminosa que atuava na prática de estelionatos conhecidos como “falso advogado”.
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Conforme a investigação, o suspeito teria, em tese, a função de operador financeiro no esquema criminoso, fornecendo contas bancárias para o recebimento de valores oriundos de fraudes.
A captura foi realizada por equipes da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Norte) e da Delegacia Territorial (DT) de Curaçá, após troca de informações com a Polícia Civil de Santa Catarina.
O suspeito foi encaminhado para a unidade policial, onde foi cumprido um mandado de prisão preventiva. Ele segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.
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