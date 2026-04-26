Homem é preso suspeito de tentar matar namorada com facada nas costas

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante suspeito de tentar matar a companheira a facadas, no município de São Desidério, no oeste da Bahia.

A vítima foi encontrada com uma faca cravada nas costas quando equipes da Polícia Militar chegaram ao local, no centro da cidade, após acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que já prestava socorro.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Depois dos primeiros atendimentos ainda na ocorrência, a mulher foi levada para uma unidade de saúde da região. Devido à gravidade dos ferimentos, ela precisou ser transferida para o Hospital do Oeste, em Barreiras, onde permanece internada em estado grave.

Buscas

Durante as buscas pelo suspeito, os policiais receberam uma denúncia de que ele teria contado com a ajuda de outro homem para fugir. O indivíduo foi localizado no sábado, 26, no bairro Alto do Cristo e admitiu ter dado carona ao suspeito até o povoado de Estiva.

Com base na informação, as equipes seguiram até a localidade e encontraram o suspeito escondido em um imóvel abandonado, apresentando sinais de embriaguez.

Segundo a Polícia Militar, ele ainda tentou resistir à prisão, mas foi contido e levado para a Delegacia Territorial de Barreiras, onde foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

Durante a ação, foram apreendidos dois celulares com o suspeito e outro aparelho com o homem que o ajudou na fuga, que também foi conduzido à delegacia.