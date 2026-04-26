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ATAQUE BRUTAL

Homem joga bebê de seis meses no chão, agride mulher e tenta atropelá-la

Vítima deu entrada em uma unidade de saúde após ser atacada

Leilane Teixeira
Por
| Atualizada em

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Imagem ilustrativa da imagem Homem joga bebê de seis meses no chão, agride mulher e tenta atropelá-la
- Foto: Divulgação

Um homem de 27 anos foi preso neste sábado, 25, em Cuiabá (MT), suspeito de uma série de agressões contra a companheira, de 23 anos, e o filho do casal, um bebê de seis meses.

A vítima deu entrada em uma unidade de saúde após ser atacada e relatou à polícia que o suspeito chegou em casa alterado, iniciou as agressões e passou a ameaçá-la de morte.

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Segundo o depoimento, durante a violência, o homem teria arremessado a criança no chão, na parte externa da residência, e depois deixado o bebê trancado sozinho dentro do imóvel. Ao tentar escapar, a mulher ainda foi alvo de pedras lançadas pelo suspeito e quase foi atropelada por ele, que acabou batendo o carro contra a estrutura da casa.

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Buscas e prisão

Com base nas informações, policiais do 3º Batalhão iniciaram buscas e encontraram o suspeito em outro ponto da cidade, enquanto ele dirigia um Jeep Renegade. Durante a abordagem, foi apreendida uma pequena quantidade de substância semelhante à maconha.

A corporação informou que o homem já tinha passagens anteriores por tráfico de drogas e violência doméstica. Ele foi levado para a delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

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Tags:

Cuiabá Mato Grosso prisão violência doméstica

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