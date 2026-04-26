Criança salva de 'tribunal do crime' foi forçada a cavar própria cova

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Polícia Militar de Mato Grosso - Foto: Divulgação | PMMT

Um menino de 12 anos foi resgatado após ser vítima do chamado “tribunal do crime” em Várzea Grande. A criança teria sido obrigada a cavar a própria cova por integrantes de uma facção criminosa e localizado pela Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT). O caso foi registrado na última sexta-feira, 24.

De acordo com o boletim de ocorrência da Companhia de Motopatrulhamento Tático Raio, do 2º Comando Regional da Polícia Militar, o menino foi levado à força por quatro suspeitos, que o arrastaram pelo braço.

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Moradores denunciaram que a vítima havia sido levada até a Rua dos Operários, no bairro Vila Arthur. A partir das informações, os policiais intensificaram as buscas e localizaram o imóvel.

Resgate e apreensão

Durante o resgate, o menino relatou aos policiais que seria executado e enterrado em uma área conhecida como “Fazendinha”.

Ele apresentava lesões no rosto decorrentes de agressões. Segundo o relato, a motivação para o “tribunal” estaria relacionada a furtos na região.

No local, os agentes encontraram objetos que seriam utilizados no crime, como facas, pá, picareta e enxada. Também foram apreendidos materiais ligados ao tráfico de drogas, incluindo balanças, dinheiro, chips e celulares.

Quatro suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à Central de Flagrantes. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.