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POLÍCIA

Alunos são expulsos de faculdade por atacarem homem em situação de rua

Suspeitos utilizaram uma arma de choque para agredir a vítima

Luiza Nascimento
Por

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Momento da agressão
Momento da agressão -

Dois alunos de Direito do Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa) foram expulsos após usarem uma arma de choque para atacar um homem em situação de rua. O crime o ocorreu no último dia 13, em Belém, em frente à instituição de ensino, mas a decisão foi divulgada apenas neste sábado, 25. A nota foi veiculada após a conclusão de um processo administrativo disciplinar.

"Após a devida instrução processual, conduzida em estrita observância ao devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa e à luz das normas previstas em seu Regimento Geral e Código de Ética e Conduta, foi deliberado o desligamento definitivo dos alunos. Dessa forma, os dois discentes não integram mais a comunidade acadêmica do Cesupa", disse a universidade em nota.

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Além disso, a nota destacou que a conduta dos envolvidos foi considerada incompatível com os valores da instituição.

"A instituição reafirma seu compromisso inegociável com os princípios da dignidade da pessoa humana, do respeito mútuo, da ética e da responsabilidade social, valores que orientam sua atuação acadêmica e institucional. O Cesupa seguirá atuando de forma firme na promoção de um ambiente seguro, respeitoso e alinhado aos mais elevados padrões éticos.

Veja a nota completa:

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Relembre o caso

O crime ocorreu em 13 de abril em Belém quando os suspeitos, dentificados como Altemar Sarmento Filho, que utilizou a arma de choque, e Antônio Coelho, que registrou a ação, agrediram a vítima. Toda a cena foi registrada por câmeras de segurança.

Um dos suspeitos correu em direção ao homem em situação de rua, que caminhava de costas, e acionou a arma de choque duas vezes.

No dia que sucedeu o ocorrido, o Ministério Público do Pará abriu uma apuração sobre o caso, afirmando se tratar de crime de lesão corporal, nos termos do art. 129 do CP, podendo haver agravantes em razão da condição da vítima.

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) acompanha o caso. Além disso, a Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso e apreendeu a arma de choque para realização da perícia.

Estudantes de outra universidade afirmaram que as agressões teriam ocorrido durante uma dinâmica de “verdade ou desafio" e que a prática já aconteceu outras vezes, com outras vítimas.

Suspeitos do crime
Suspeitos do crime | Foto: Reprodução

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Tags:

belém homem em situação de rua Polícia

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