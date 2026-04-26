Mulher é torturada, tatuada à força e agredida por companheiro

Uma mulher de 28 anos foi vítima de agressões, tortura e teve tatuagens feitas contra a própria vontade pelo companheiro, de 32 anos, na região central de Itapetinga, no interior de São Paulo.

O suspeito foi preso na quarta-feira, 32, após a Justiça decretar a prisão preventiva. Ele foi localizado na Rua João Adolfo, também na área central da cidade. Durante a ação, policiais civis encontraram no imóvel substâncias estimulantes sexuais de origem animal.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a investigação, a vítima era agredida dentro da residência. Peritos da Polícia Científica identificaram manchas de sangue em uma cama, onde, segundo apurado, ela era amarrada e submetida às violências.

No local, também foram apreendidos objetos utilizados nas agressões, como lâminas de barbear e um gancho metálico, que, conforme a apuração, chegou a ser introduzido na região íntima da vítima.

Denúncia e fuga

Segundo o delegado Franco Augusto Costa Ferreira, responsável pelo caso, a mulher conseguiu denunciar o agressor com ajuda do irmão. Ela aproveitou um momento em que o suspeito havia ingerido medicamentos controlados e dormido para fugir do imóvel.

De acordo com o relato, as agressões começaram enquanto ela dormia. Ao acordar, foi atacada com socos e cotoveladas no rosto, na cabeça e no nariz.

Tortura e ameaças

A investigação aponta que a vítima foi submetida a diferentes formas de violência, incluindo tatuagens feitas à força, cortes com lâmina e queimaduras provocadas com cigarro. O suspeito também teria registrado imagens das agressões.

Em depoimento, a mulher afirmou ainda que era ameaçada de morte com frequência. Em uma das ocasiões, o homem teria dito que ela “devia a alma a ele”.

O relacionamento entre os dois durou cerca de 11 anos. Eles se separaram em outubro de 2025, mas reataram em janeiro deste ano.