Mulher é encontrada morta com tiro no rosto em Engenho Velho de Brotas

Siga o A TARDE no Google

Polícia Militar - Foto: Divulgação | PMBA

Uma mulher foi encontrada morta na manhã deste domingo, 26, na Avenida Laurindo Régis, no bairro Engenho Velho de Brotas, em Salvador.

A mulher foi identificada como Daiane Bonfim. Segundo informações preliminares, ela era moradora do conjunto Viver Melhor e conhecida na região pelo apelido “Formiguinha”.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com informações da 26ª CIPM, o caso foi registrado por volta das 5h12, após acionamento do Centro Integrado de Comunicações (Cicom). Ao chegarem ao local, policiais encontraram o corpo da vítima em um beco ao lado da entrada do condomínio Edgard Santos.

Ainda conforme relatos, a vítima foi atingida por um único disparo de arma de fogo calibre .380, que atingiu o rosto.

Equipes da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para realizar a perícia e remoção do corpo. A autoria e a motivação do crime serão investigadas.

Homem foi encontrado morto na mesma avenida um dia antes

O caso ocorre menos de 24 horas após outro registro de morte na mesma região. No sábado, 25, um homem foi encontrado sem sinais vitais na Avenida Laurindo Régis, na altura do bairro Boa Vista de Brotas.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi localizada por transeuntes e apresentava marcas compatíveis com perfurações por arma de fogo, além de sangramento pelo corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para constatar o óbito.

Ainda não há informações sobre a identidade do homem.

A Polícia Civil investiga se há relação entre os dois casos, mas, até o momento, não há confirmação oficial.