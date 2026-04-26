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AÇÃO POLICIAL

Procurado por matar a mãe na Bahia é preso em ônibus durante fiscalização

A vítima, de 65 anos, foi morta após ser agredida durante um desentendimento

Leilane Teixeira
Por

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A ação foi realizada durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal
A ação foi realizada durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal - Foto: Divulgação/PRF

Um homem de 38 anos, procurado por matar a própria mãe na Bahia, foi localizado e preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de domingo, 28, em Minas Gerais.

Ele estava em um ônibus que fazia a linha entre Itaberaba (BA) e São Paulo (SP), quando o veículo foi abordado no km 844 da BR-381, em São Sebastião da Bela Vista, no Sul de Minas.

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Durante a fiscalização, os agentes realizaram a checagem dos passageiros e identificaram que um deles tinha mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça baiana. O suspeito é investigado por matar a própria mãe.

O crime

Segundo a Polícia Civil da Bahia, o crime ocorreu na manhã de sábado, 25, no município de Boa Vista do Tupim. A vítima, de 65 anos, foi morta após ser agredida durante um desentendimento com o filho.

As investigações também apontam que o homem é suspeito de abusar sexualmente de uma sobrinha, de 11 anos. A situação teria sido descoberta pela idosa, o que teria provocado o confronto antes do crime.

Após a abordagem, o suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil em Pouso Alegre (MG), onde permanece à disposição da Justiça.

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Bahia HOMICÍDIO prf prisão

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