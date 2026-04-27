"Não tem volta": pai de jovem morto por PMs busca justiça em Salvador

Onze anos após o assassinato de Geovane Mascarenhas de Santana, o Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, é palco, nesta segunda-feira, 27, do julgamento de sete policiais militares acusados de um dos crimes mais cruéis da história recente da Bahia. O jovem, que tinha 23 anos e era torcedor apaixonado do Bahia, foi abordado, sequestrado, torturado e teve seu corpo mutilado, com partes descartadas em locais diferentes da capital baiana.

Os réus: Cláudio Bonfim Borges, Jesimiel da Silva Resende, Daniel Pereira de Sousa Santos, Alan Morais Galiza dos Santos, Alex Santos Caetano, Roberto dos Santos Oliveira e Jailson Gomes Oliveira, respondem por homicídio qualificado, roubo qualificado e ocultação de cadáver.

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"Coração machucado"

Para Jurandyr Silva de Santana, pai de Geovane, o início do júri traz à tona um sofrimento que se arrasta por mais de uma década. "O coração está machucado. São 12 anos nessa luta e não é fácil. Quem fez o erro que pague. Eu não estou aqui para julgar ninguém, quem julga é a justiça", desabafou Jurandyr, que descreveu o filho como um jovem sonhador, trabalhador e um parceiro de vida.

O pai relembrou a última vez que viu o filho: "Ele saiu para fazer umas comprinhas para fazer uma lasanha. Foi abordado, apanhou, jogaram no fundo da viatura. Torturaram ele vivo, arrancaram cabeça e mão". Jurandyr ressaltou ainda a ausência de respostas sobre a motivação: "Até hoje a moto dele não apareceu, um relógio que ele estava no braço não apareceu. É uma pergunta que não tem resposta e agora não tem volta".

A busca por condenação

O advogado da família, Paulo Kleber, reforçou a expectativa por uma sentença condenatória, destacando as dificuldades enfrentadas durante o processo. "A defesa dos policiais tentou a todo momento desqualificar Geovane e o pai dele, usando a velha tática de atacar a pessoa e não os fatos. A nossa expectativa hoje é condenação. Queremos 50 anos de pena", afirmou.

Kleber também pontuou o papel fundamental da imprensa e do Ministério Público da Bahia (MP-BA) na manutenção da verdade dos fatos ao longo desses 11 anos. "A verdade ela não muda, ela é uma só. Se não for hoje, vai ser amanhã, mas eles sairão daqui condenados", concluiu o advogado.

O julgamento, que teve início às 8h, deve se estender pelos próximos dias devido à complexidade do caso e ao número de acusados.

Ao portal A TARDE, a SSP-BA informou que "ressalta que todas as informações referentes às investigações realizadas pelas Polícias Civil e Militar foram repassadas para o Poder Judiciário".