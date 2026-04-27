Vereador é incendiado com gasolina e tem 75% do corpo queimado

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João Luiz foi levado auma unidade de saúde e não há informações sobre o estado de saúde dele - Foto: Reprodução Redes Sociais

O vereador João Luiz Pinheiro Francisco (PSDB), de 45 anos, teve 75% do corpo queimado após ser atacado, no último domingo, 26, em Ilha das Peças, na cidade de Guaraqueçaba, no litoral do Paraná. O crime ocorreu dentro do estabelecimento comercial que pertence ele.

Segundo informações de testemunhas, o agressor, um homem de 49 anos e que não teve o nome revelado, iniciou uma discussão e, em seguida, jogou gasolina e ateou fogo no vereador. O suspeito, que estaria embriagado, foi preso em flagrante.

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Mesmo ferido, João Luiz conseguiu correr até a praia e rolou na areia para apagar as chamas. Moradores prestaram socorro e o levaram de barco até Paranaguá, de onde foi encaminhado em estado grave a um hospital da região.

A prefeitura de Guaraqueçaba divulgou nota de solidariedade, informando que mobilizou equipes para prestar assistência ao vereador e apoio à família.

Nota na íntegra

"A Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba manifesta sua mais profunda solidariedade ao vereador João Luiz, vítima de uma grave tentativa de homicídio ocorrida na data de ontem, dia 26 em Ilha das Peças.

Neste momento de dor e apreensão, nos unimos em apoio ao vereador, desejando sua plena recuperação, e estendemos nosso abraço fraterno a todos os seus familiares e amigos, que enfrentam este período tão delicado.

Desde o primeiro momento, a Prefeitura mobilizou todos os esforços necessários para prestar assistência à vítima e garantir suporte à família.

Que a fé, a união e a esperança sejam forças para superar este momento difícil".