Suspeito de furtar associação para crianças com autismo é preso em Salvador

Um homem, de 33 anos, investigado por furtar a sede de uma associação de apoio a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no bairro de Pituaçu, foi preso nesta segunda-feira, 27, na região da Ladeira da Preguiça, no bairro Dois de Julho, em Salvador.

As investigações apontam que Danilo Batista dos Santos invadiu o imóvel ao acessar o local por uma janela e arrombou um armário, de onde subtraiu equipamentos eletrônicos, incluindo notebooks e outros dispositivos, causando prejuízo à instituição.

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As diligências investigativas, que envolveram análise de imagens de videomonitoramento e cruzamento de informações em sistemas de segurança pública, permitiram a identificação do suspeito e a reconstituição da dinâmica do crime.

Operação Proteção Azul

A prisão ocorreu no âmbito da Operação Proteção Azul, deflagrada nesta segunda-feira por equipes da unidade especializada responsável pela apuração do caso. O investigado foi conduzido à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), e, posteriormente, encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (POLINTER), onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva.

Ele segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam em andamento, com o objetivo de localizar os bens subtraídos e identificar eventual participação de terceiros.