Foragido há quase seis anos por homicídio é preso na Bahia

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Um homem de 48 anos, foragido há quase seis anos de acordo com a Polícia Civil (PC), suspeito de um homicídio no estado de São Paulo foi preso, nesta segunda-feira, 27, no município de Santo Estevão na Bahia.

O suspeito foi identificado como Orlando Souza Aragão, conhecido como “Baixinho”, ele foi localizado no povoado Lagoa do Capim, na zona rural do município, onde trabalhava em uma construção.

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Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Suzano, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em setembro de 2020.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de Santo Estêvão, após troca de informações com o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) e diligências do setor de investigação.

Conforme a Polícia Civil (PC), ele foi conduzido à delegacia de Santo Estevão, onde segue à disposição da Justiça.

Após passar por audiência de custódia, o suspeito deve ser encaminhado para a delegacia de Feira de Santana, onde vai aguardar a transferência para o presídio, até que o judiciário decida sobre seu deslocamento para São Paulo.