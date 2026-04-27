POLÍCIA
Foragido há quase seis anos por homicídio é preso na Bahia
Suspeito conhecido como "Baixinho", foi localizado no povoado Lagoa do Capim, na zona rural de Santo Estevão
Um homem de 48 anos, foragido há quase seis anos de acordo com a Polícia Civil (PC), suspeito de um homicídio no estado de São Paulo foi preso, nesta segunda-feira, 27, no município de Santo Estevão na Bahia.
O suspeito foi identificado como Orlando Souza Aragão, conhecido como “Baixinho”, ele foi localizado no povoado Lagoa do Capim, na zona rural do município, onde trabalhava em uma construção.
Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Suzano, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em setembro de 2020.
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A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de Santo Estêvão, após troca de informações com o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) e diligências do setor de investigação.
Conforme a Polícia Civil (PC), ele foi conduzido à delegacia de Santo Estevão, onde segue à disposição da Justiça.
Após passar por audiência de custódia, o suspeito deve ser encaminhado para a delegacia de Feira de Santana, onde vai aguardar a transferência para o presídio, até que o judiciário decida sobre seu deslocamento para São Paulo.
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