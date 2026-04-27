Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Foragido há quase seis anos por homicídio é preso na Bahia

Suspeito conhecido como "Baixinho", foi localizado no povoado Lagoa do Capim, na zona rural de Santo Estevão

Gustavo Zambianco
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Polícia Civil
Polícia Civil - Foto: Divulgação / ASCOM PC-BA

Um homem de 48 anos, foragido há quase seis anos de acordo com a Polícia Civil (PC), suspeito de um homicídio no estado de São Paulo foi preso, nesta segunda-feira, 27, no município de Santo Estevão na Bahia.

O suspeito foi identificado como Orlando Souza Aragão, conhecido como “Baixinho”, ele foi localizado no povoado Lagoa do Capim, na zona rural do município, onde trabalhava em uma construção.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Suzano, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em setembro de 2020.

Leia Também:

Homem invade casa e estupra filha de ex-companheira alegando vingança
Caso Thamiris: veja linha do tempo e tudo que se sabe sobre o crime
Caso Geovane: julgamento dos sete policiais é adiado por dois meses
Homem é morto ao tentar roubar arma de segurança em fórum da Bahia

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de Santo Estêvão, após troca de informações com o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) e diligências do setor de investigação.

Conforme a Polícia Civil (PC), ele foi conduzido à delegacia de Santo Estevão, onde segue à disposição da Justiça.

Após passar por audiência de custódia, o suspeito deve ser encaminhado para a delegacia de Feira de Santana, onde vai aguardar a transferência para o presídio, até que o judiciário decida sobre seu deslocamento para São Paulo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

foragido HOMICÍDIO prisão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Civil
Play

Vídeo: três crianças vítimas de maus-tratos pela mãe são resgatadas em Pernambués

Polícia Civil
Play

VÍDEO: influenciador é baleado em briga na Estação Acesso Norte

Polícia Civil
Play

Vídeo: dois homens são presos e ponto de tráfico é desarticulado na Barra

Polícia Civil
Play

Loja tem prejuízo de R$ 27 mil após roubo de 48 celulares na Bahia

x