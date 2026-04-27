Caso Thamiris: veja linha do tempo e tudo que se sabe sobre o crime

A investigação do caso da morte da adolescente Thamiris Pereira, de 14 anos, tomou um novo rumo após a segunda prisão de Rodrigo Faria Sena dos Santos, conhecido como 'Rodrigo Farinha', dito como peça-chave do caso. Ele se entregou nesta segunda-feira, 27, junto de seu advogado na 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga).

Rodrigo é vizinho da vítima e é apontado pela investigação como a pessoa que atraiu Thamiris até o local onde o crime aconteceu.

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Durante o período onde a adolescente estava desaparecida, ele esteve presente em grupos de busca organizadas por moradores.

Entenda a linha do tempo do caso Thamiris

12/03 - O dia do desaparecimento

A adolescente Thamiris Pereira foi dada como desaparecida no dia 12 de março, após sair de casa para ir à escola, no bairro Jardim das Margaridas, em Salvador.

Segundo a família, a adolescente retornava acompanhada de uma colega e deixou a amiga na porta da residência. Depois disso, seguiu sozinha e não foi mais vista.

Horas após o desaparecimento, a mochila da garota foi encontrada na região do CIA, em um ponto distante de onde ela mora. O material escolar não apresentava avarias, mas seu celular não foi encontrado.

Thamiris Pereira, adolescente de 14 anos morta | Foto: Reprodução

17/03 - Protestos em busca de respostas

Cinco dias após o desaparecimento da jovem, um grupo de motociclistas, amigos e familiares protestaram pedindo respostas sobre o caso.

A manifestação começou nas imediações do bairro Jardim das Margaridas, na Avenida Paralela, e impactou o trânsito até a Estrada do Coco, que liga a capital a Lauro de Freitas.

“Queremos resposta”, diziam as mensagens compartilhadas no ato, que reuniu dezenas de participantes.

19/03 - Morte confirmada, corpo encontrado e reviravoltas na investigação

No dia 19 de março, o corpo da adolescente Thamiris Pereira foi encontrado, sem sinais vitais, na região de Fazenda Cassange, em Salvador.

No momento em que foi encontrada, a jovem ainda estava vestida com a farda da escola e portava seus objetos pessoais. Além disso, duas facas também foram encontradas próximas ao corpo.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para realizar a remoção do corpo, que já apresentava avançado estado de decomposição.

No mesmo dia, Rodrigo Farias Sena dos Santos conhecido como 'Farinha', vizinho da vítima e um dos principais suspeitos no desaparecimento e na morte da adolescente, foi preso pela Polícia Civil.

Rodrigo Faria Sena dos Santos e Thamiris Pereira | Foto: Reprodução

Investigações apontam que Rodrigo agiu à mando de seu primo, Davi de Jesus Ferreira, de 32 anos, preso desde o dia 20 de fevereiro por violência doméstica.

Davi teria ordenado a execução da jovem de dentro da prisão, após suspeitar que Thamiris o teria denunciado à Polícia Militar por agressões contra a ex-companheira.

Após a prisão de Rodrigo, a população reagiu de forma negativa, ateando fogo na casa do suspeito.

Por conta do tumulto, as linhas de ônibus precisam ter seus itinerários remanejados.

20/03 - Conflito de versões

Um dia após uma grande reviravolta no caso, que gerou a suspeita de que a morte de Thamiris foi ordenada por Davi de Jesus Ferreira, preso por violência doméstica em fevereiro, após a adolescente denunciar o suspeito uma nova versão foi apresentada.

A ex-esposa do suposto mandante do crime, negou que a adolescente teria denunciado o caso à polícia.

“Quem chamou a polícia fui eu. Thamiris não estava nem na hora. Eu estava dentro de casa, presa, com minha filha, e liguei porque eles estavam lá embaixo me ameaçando. Quando a polícia chegou, ele já foi colocado na viatura. Quando ela apareceu, já estava tudo acontecendo. Não foi ela”, relatou Natali Lima Ferreira, em entrevista ao portal A TARDE.

“Ela tinha acabado de chegar da escola. Quando passou e viu, ele já estava no carro da polícia. Não foi ela que denunciou nada. Se ela não estava lá, como é que ia denunciar?”, questionou.

27/03 - Terceiro suspeito e liderança do tráfico é preso

Um terceiro suspeito de envolvimento na morte da adolescente Thamiris, identificado como Leandro de Jesus Ferreira, apontado como liderança do tráfico na região onde a vítima morava e irmão de Davi de Jesus Ferreira foi preso.

Leandro de Jesus e Thamiris Pereira | Foto: Reprodução

Informações apuradas pelo portal A TARDE, apontam que Davi teria pedido autorização ao irmão para orquestrar o crime, visto que ele comandava o tráfico local, pedido esse, que foi acatado.

18/04 - Rodrigo ‘Farinha’ é solto

Apontado como peça-chave do caso da morte da adolescente, Rodrigo Faria Sena dos Santos, conhecido como ‘Rodrigo Farinha’, deixou o sistema prisional menos de um mês após ser detido.

23/04 - Novo protesto clamando por justiça

Após a soltura de Rodrigo Faria Sena dos Santos, familiares, amigos e motoristas por aplicativos, realizaram protestos cobrando um esclarecimento a respeito da soltura do suspeito.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil da Bahia explicou que as investigações do caso de Thamiris culminaram na conversão da prisão temporária de “Farinha” em prisão preventiva.

O pedido foi apresentado dentro do prazo legal, que, de acordo com a PC, seria até a última sexta-feira, 17. Porém, porém não houve deferimento da medida pelo Poder Judiciário, o que resultou na liberação do suspeito.

Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos | Foto: Reprodução

27/04 - Rodrigo 'Farinha' volta a ser preso

Até o momento, a última movimentação do caso Thamiris é a nova prisão de Rodrigo Faria Sena dos Santos, conhecido como ‘Rodrigo Farinha’, que se entregou à polícia nesta segunda-feira, 27, acompanhado de seu advogado.

De acordo com a Polícia Civil, o homem havia sido preso no dia 19 de março, e a corporação representou pela conversão da prisão temporária em preventiva. O pedido foi apresentado dentro do prazo legal, porém não houve deferimento da medida pelo Poder Judiciário, o que resultou na liberação do suspeito.

"Na manhã de hoje, o mandado de prisão preventiva foi cumprido, e ele segue custodiado, à disposição da Justiça. As investigações continuam em andamento, com diligências para identificar todos os envolvidos no homicídio, esclarecer a dinâmica dos fatos e a motivação do crime", disse a PC em nota.

Dona c, mãe de Rodrigo, afirma que o filho é inocente e cobra que a Justiça esclareça o caso. Segundo ela, além das acusações, a família tem enfrentado ameaças e atos de vandalismo.

“Meu filho é inocente. Assim como todos querem justiça, eu também quero, mas que seja pela inocência dele e para que os verdadeiros culpados sejam encontrados”, disse.

Ela relata que teve a casa invadida e destruída. “Foram lá em casa quebrar a minha casa, a minha porta, as fechaduras. Quebraram cadeado, quebraram tudo. Cortaram o colchão de um lado a outro, cortaram o lençol. Eu estava dormindo fora, com medo.”