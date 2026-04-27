Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Caso Geovane: julgamento dos sete policiais é adiado por dois meses

Geovane Mascarenhas de Santana foi morto após abordagem policial em 2014, no bairro da Calçada

Gustavo Zambianco
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Geovane Mascarenhas de Santana
Geovane Mascarenhas de Santana - Foto: Redes sociais

O julgamento dos sete policiais militares acusados de matarem Geovane Mascarenhas de Santana, em 2014, que aconteceria nesta segunda-feira, 27, foi adiado para o dia 17 de junho.

O julgamento aconteceria no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Relembre o caso

O jovem Geovane Mascarenhas de Santana foi encontrado decapitado, carbonizado, com órgãos genitais retirados e duas tatuagens removidas após desaparecer durante uma abordagem em 2014.

Entenda o motivo do adiamento

Conforme o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a decisão foi tomada após a defesa solicitar acesso a informações que não constavam nos autos dos processos, visto que, na época, tramitaram por meio físico.

O órgão repassou, por meio de nota, que a solicitação foi aceita visando preservar o direito à plenitude de defesa e evitando a nulidade do julgamento.

Vale ressaltar que o júri está previsto para durar três dias.

Leia Também:

PMs vão a júri popular por morte de jovem em Salvador após 11 anos
"Não tem volta": pai de jovem morto por PMs busca justiça em Salvador
Caso Thamiris: suspeito na morte da jovem, Rodrigo 'Farinha' volta a ser preso
Homem é morto ao tentar roubar arma de segurança em fórum da Bahia

Seriam julgados por homicídio qualificado, cometido por motivo torpe e com uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima os PMs:

  • Cláudio Bonfim Borges;
  • Jesimiel da Silva Resende;
  • Daniel Pereira de Sousa Santos;
  • Alan Morais Galiza dos Santos;
  • Alex Santos Caetano;
  • Roberto dos Santos Oliveira;
  • Jailson Gomes Oliveira.

De acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), os oficiais ainda serão julgados por roubo qualificado pelas circunstâncias e, a exceção de Jailson Gomes Oliveira, por ocultação de cadáver.

Relembre o crime

De acordo com a denúncia do MP-BA, o crime ocorreu em 2 de agosto de 2014. Na ocasião, Geovane pilotava uma motocicleta quando foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar. Em seguida, foi colocado na viatura junto com o veículo e levado até a Rua Luiz Maria. Depois, os policiais seguiram para outro ponto, onde o jovem foi morto.

Ainda segundo o Ministério Público, após o assassinato, os agentes incendiaram o corpo da vítima na tentativa de ocultar o crime e abandonaram os restos mortais no Parque São Bartolomeu. A motocicleta e o celular de Geovane teriam sido levados pelos policiais.

Na denúncia, o MP-BA sustenta que os militares agiram de forma deliberada, escolhendo a vítima e impedindo qualquer possibilidade de defesa. O órgão afirma que Geovane foi surpreendido, detido sem justificativa legal e mantido sob custódia antes de ser executado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

geovane mascarenhas julgamento Polícia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Geovane Mascarenhas de Santana
Play

Vídeo: três crianças vítimas de maus-tratos pela mãe são resgatadas em Pernambués

Geovane Mascarenhas de Santana
Play

VÍDEO: influenciador é baleado em briga na Estação Acesso Norte

Geovane Mascarenhas de Santana
Play

Vídeo: dois homens são presos e ponto de tráfico é desarticulado na Barra

Geovane Mascarenhas de Santana
Play

Loja tem prejuízo de R$ 27 mil após roubo de 48 celulares na Bahia

x