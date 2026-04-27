Homem invade casa e estupra filha de ex-companheira alegando vingança

Um homem de 33 anos foi preso suspeito de invadir a casa de uma ex-companheira e estuprar a filha dela, de 19 anos, alegando vingança. A prisão aconteceu neste domingo, 26, em em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia.

De acordo com as investigações, o homem não aceitava o fim do relacionamento e constantemente ameaçava a ex-companheira, insistindo para que o relacionamento fosse reatado.

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Até, na última sexta-feira, 24, após a mulher ter saído para o trabalho, o homem invadiu sua residência e abusou sexualmente da filha da ex-companheira como uma forma de vingança.

A vítima relatou que foi acordada com o suspeito sobre seu corpo. Ela ainda tentou se desvencilhar, gritar e pedir socorro, mas foi agredida e enforcada durante o ato.

Segundo relato da jovem, durante o abuso o homem afirmou que “isso tudo é culpa da sua mãe”. Após o estupro, ele ainda teria a ameaçado tentando intimidá-la e impedir a denúncia.

A vítima saiu de casa e pediu ajuda a pessoas que estavam na rua.

Confissão do crime

Depois do crime, o suspeito pulou o muro da casa e fugiu. Em seguida, enviou um áudio para a ex-companheira, no qual confessava que havia cometido o ato por raiva e como forma de vingança pelo fim do relacionamento.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou as buscas pelo suspeito e os policiais encontraram apenas o carro dele, abandonado próximo ao lixão da cidade. O caso foi registrado na Polícia Civil, que mobilizou outras forças de segurança para localizar o homem.

Ele foi encontrado na manhã deste domingo, 26, no povoado de Riachinho, em Barreiras, e levado para a Delegacia Territorial de Luís Eduardo Magalhães.

Depoimento

Conforme a delegada Luara Gabriela Faria, titular do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam), o suspeito ficou em silêncio durante o depoimento.

“A mãe terminou o relacionamento no final do ano passado e ele sempre insistia em voltar. Como ela não aceitou, ele esperou ela sair para o trabalho e entrou na casa para estuprar a filha dela, de 19 anos. Após o crime, ele fugiu, abandonou o carro e foi localizado pela Polícia Militar”, explicou a delegada.

A Polícia Civil informou que solicitou a prisão preventiva do suspeito e ele vai aguardar passar por audiência de custódia.