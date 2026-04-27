Estudante brasileira é morta no Paraguai; ex-namorado é suspeito

A estudante brasileira Julia Vitória Sobierai Cardoso, de 23 anos, foi encontrada morta, na última quinta-feira, 23, em Ciudad del Este, no Paraguai. O corpo estava dentro do apartamento onde ela morava, no bairro Obrero, no Edifício Don Galo.

De acordo com informações da imprensa local, foi uma colega de Julia, que era estudante de medicina, quem localizou o cadáver, por volta do meio dia, quando retornou da universidade.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda segundo relatos, a jovem foi morta com golpes de arma branca. No corpo, foram constatadas, pelo menos, 67 lesões. Na residência, a polícia encontrou uma faca e uma tesoura, que podem ter sido usadas no crime.

No local, além das armas, foram coletadas também pegadas, rastros e outras evidências que possam ajudar nas investigações. Testemunhas contaram que, na manhã do crime, ouviram uma discussão vinda do quarto da vítima.

Suspeito

O principal suspeito é o ex-namorado dela, Vitor Rangel Aguiar, de 27, também brasileiro e estudante de medicina. Segundo as autoridades, Julia e ele já estavam separados há algum tempo, no entanto, o homem ainda frequentava a casa dela. Ele foi visto no imóvel dela no dia do crime.

A promotoria paraguaia confirmou que o caso é tratado como feminicídio. Até o momento, Vitor não foi localizado. A polícia realizou buscas em endereços ligados a familiares dele, mas não o localizou.

A polícia apura se ele saiu do país atravessado a fronteira e retornou ao Brasil. Uma ordem de prisão já foi emitida.

Comunicado Universidad Unida

A instituição de ensino onde Julia estudava manifestou pesar pela morte. Em nota, a universidade expressou “sinceras condolências à família pela perda repentina”.