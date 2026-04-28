Sesab abre processo seletivo com 41 vagas para motoristas na Bahia

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A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) abriu um processo seletivo para a contratação de motoristas em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira, 28. As inscrições estarão abertas de 06 a 21 de maio, por meio do site.

A seleção é voltada para motoristas que atuarão no transporte de imunizantes e profissionais da saúde. Ao todo, são ofertadas 41 vagas para unidades da capital e do interior.

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As oportunidades são destinadas a candidatos com nível fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com anotação de exercício de atividade remunerada (EAR), expedida há pelo menos um ano, conforme a categoria exigida para cada função.

Edital contempla três perfis de atuação:

Motorista I - É exigida CNH categoria B ou superior, com atuação voltada à condução de veículos leves e apoio a atividades de campo.

Motorista II - A exigência é CNH categoria D ou superior, ampliando a atuação para transporte de equipes, pacientes e insumos, além de apoio logístico a ações de saúde em todo o estado.

Motorista III - É necessária CNH categoria E, com foco na condução de veículos de grande porte e no suporte a operações logísticas mais complexas.

Vagas estão distribuídas entre os municípios de:

Salvador

Serrinha

Alagoinhas

Barreiras

Feira de Santana

Ilhéus

Jacobina

Juazeiro

Santo Antônio de Jesus

Simões Filho

Teixeira de Freitas

Vitória da Conquista

A carga horária é de 40 horas semanais, com contratos de até 36 meses, prorrogáveis uma única vez por igual período.

Os profissionais deverão ter disponibilidade para viagens em todo o território baiano, podendo permanecer em deslocamento por até 15 dias consecutivos no mês. Nos períodos sem viagem, deverão atuar no município de lotação.

Processo seletivo

O processo seletivo será composto por duas etapas: habilitação, com base nas informações declaradas no ato da inscrição, e avaliação curricular, que considerará experiência profissional, qualificação, escolaridade e tempo de habilitação.

O edital também prevê a reserva de vagas para pessoas com deficiência e assegura o uso do nome social para candidatos travestis e transexuais, conforme legislação estadual.

Todos os atos do processo seletivo, como convocações, avisos e resultados, serão publicados no DOE e no site oficial da Sesab (www.saude.ba.gov.br). Cabe ao candidato acompanhar as publicações, conforme o cronograma anexado no edital.