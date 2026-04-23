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SÃO JOÃO

Curso de culinária junina abre vagas na Bahia; veja como se inscrever

As aulas são voltadas à produção de alimentos típicos do período, como bolos e licores

Luiza Nascimento
Por

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Culinária junina
Culinária junina -

Pessoas que querem garantir uma renda extra no São João poderão participar de um curso de culinária voltada aos festejos juninos. O Senac Bahia abriu novas turmas em Salvador e outros sete municípios.

Com carga horária de 40h, as capacitações visam prepararar empreendedores e interessados para aproveitar o potencial econômico durante a festa. A proposta é atender tanto quem já atua na área de alimentação, quanto quem deseja iniciar um negócio ou complementar.

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Entre os cursos ofertados estão:

  • Bolos Juninos;
  • Preparação de Iguarias Juninas;
  • Preparação de Licores Caseiros.

As formações práticas abordam técnicas de produção, padronização, apresentação e aproveitamento comercial dos produtos, alinhadas às demandas do mercado.

Veja cidades em que os cursos estão disponíveis:

  • Salvador;
  • Camaçari;
  • Lauro de Freitas;
  • Santo Antônio de Jesus;
  • Alagoinhas;
  • Feira de Santana;
  • Seabra;
  • Amargosa.

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Como se inscrever?

Os interessados podem se inscrever através deste link. O valor curso veria entre R$ 176 e R$ 275.

Para mais informações, o aluno deve procurar a unidade do Senac mais próxima ou acessar os canais oficiais da instituição.

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