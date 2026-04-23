SÃO JOÃO
Curso de culinária junina abre vagas na Bahia; veja como se inscrever
As aulas são voltadas à produção de alimentos típicos do período, como bolos e licores
Pessoas que querem garantir uma renda extra no São João poderão participar de um curso de culinária voltada aos festejos juninos. O Senac Bahia abriu novas turmas em Salvador e outros sete municípios.
Com carga horária de 40h, as capacitações visam prepararar empreendedores e interessados para aproveitar o potencial econômico durante a festa. A proposta é atender tanto quem já atua na área de alimentação, quanto quem deseja iniciar um negócio ou complementar.
Entre os cursos ofertados estão:
- Bolos Juninos;
- Preparação de Iguarias Juninas;
- Preparação de Licores Caseiros.
As formações práticas abordam técnicas de produção, padronização, apresentação e aproveitamento comercial dos produtos, alinhadas às demandas do mercado.
Veja cidades em que os cursos estão disponíveis:
- Salvador;
- Camaçari;
- Lauro de Freitas;
- Santo Antônio de Jesus;
- Alagoinhas;
- Feira de Santana;
- Seabra;
- Amargosa.
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Como se inscrever?
Os interessados podem se inscrever através deste link. O valor curso veria entre R$ 176 e R$ 275.
Para mais informações, o aluno deve procurar a unidade do Senac mais próxima ou acessar os canais oficiais da instituição.
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