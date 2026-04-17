SEC presta assistência após denúncia em escola de Salvador

Secretaria da Educação do Estado da Bahia - Foto: Douglas Amaral/SEC Bahia

A denúncia de um abuso sexual ocorrido na quinta-feira, 16, no banheiro de um colégio na Cidade Baixa, em Salvador, mobilizou os setores de educação e segurança pública da Bahia

De acordo com a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), a aluna recebe assistência integral desde o momento em que o caso foi comunicado. A pasta informou ainda que acompanha a situação em articulação com a Polícia Civil.

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A ocorrência foi registrada na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), onde os dois estudantes apontados como suspeitos foram apresentados. Segundo a Polícia Civil, eles permanecem à disposição da Vara da Infância e da Juventude. Também foi expedida guia para exame pericial, e a adolescente encaminhada ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Ainda na quinta-feira, a unidade escolar iniciou o processo de transferência dos alunos envolvidos. Em nota, a SEC afirmou que colabora com as investigações e reforçou o compromisso de garantir um ambiente seguro e acolhedor em toda a rede estadual.

“A Secretaria da Educação repudia toda forma de violência e vai adotar todas as medidas necessárias para os esclarecimentos do caso e o apoio à vítima. No mesmo dia da denúncia, a escola deu início ao processo de transferência dos estudantes acusados. A SEC colabora com a polícia e reforça sua posição de garantir um ambiente seguro, harmonioso e de bem-estar em todas as unidades da rede”, disse, em nota.

Educação e prevenção nas escolas

A secretaria destacou que ações de enfrentamento à violência de gênero fazem parte da rotina pedagógica da rede estadual. Em 2026, o tema integra a jornada escolar, com atividades voltadas à conscientização e prevenção, como rodas de conversa e debates.

Entre as iniciativas está o projeto “Oxe, Me Respeite!”, desenvolvido em parceria com a Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres (SPM), o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher da Universidade Federal da Bahia (NEIM/UFBA), o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e organizações da sociedade civil.

Segundo a SEC, “a estratégia reafirma a escola pública como espaço estratégico de diálogo, prevenção, proteção, formação cidadã e garantia de direitos das mulheres”.