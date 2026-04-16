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EDUCAÇÃO

Concurso Jovem Jornalista 2026 abre inscrições para estudantes e professores da Bahia

Participantes devem produzir conteúdos a partir de suas histórias e territórios

Loren Beatriz Sousa
Por

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Identidade visual do CCJJ 2026
Identidade visual do CCJJ 2026 -

As histórias, memórias e vivências dos estudantes baianos podem ganhar o mundo. Estão abertas as inscrições para o Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2026, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE.

Com o tema “De onde eu venho, escrevo: histórias e leituras do meu lugar no mundo”, a proposta desta edição é incentivar alunos a transformarem suas experiências em narrativas que dialoguem com seus territórios - sejam eles geográficos, afetivos ou culturais.

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A ideia é dar voz aos estudantes por meio de produções jornalísticas que expressem criatividade, senso crítico, compromisso com a informação e conexão entre vivências individuais ou coletivas.

Quem pode participar

Podem se inscrever alunos do Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), de escolas municipais e estaduais parceiras do Programa A TARDE Educação. No caso da rede municipal, é recomendado consultar a Secretaria de Educação para confirmar a participação da unidade.

Segundo a organização do CCJJ, é necessário ter pelo menos 6 anos de idade, com autorização do responsável legal para menores.

Professores também podem participar

Além dos estudantes, os professores orientadores têm papel fundamental no concurso. São eles os responsáveis pelo envio dos trabalhos no formulário de inscrição, bem como pelo acompanhamento e orientação das produções.

Os docentes também concorrem à premiação, ao lado dos estudantes classificados.

Categorias

O concurso está dividido por etapa de ensino:

  • Tirinhas (3 a 4 quadrinhos) - Ensino Fundamental I;
  • Videorreportagem (1 a 3 minutos) - Ensino Fundamental II;
  • Artigo de opinião (1.200 a 2.000 caracteres) - Ensino Médio;
  • Crônica (1.200 a 2.000 caracteres) - EJA.

Cada participante pode inscrever apenas um trabalho em uma única categoria.

Como se inscrever

Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 10 de agosto de 2026, por meio do site oficial: jovemjornalista.atarde.com.br.

Durante a inscrição, é necessário informar dados como:

  • Nome completo,
  • RG;
  • CPF;
  • Telefone;
  • Endereço;
  • Cidade e estado.

O envio dos trabalhos será feito exclusivamente pelo professor orientador.

Avaliação e premiação

Os trabalhos serão avaliados por uma comissão julgadora composta por especialistas nas áreas de jornalismo, artes gráficas e educação, responsável por selecionar três finalistas por categoria.

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Entre os critérios avaliativos, estão:

  • Originalidade e criatividade;
  • Narrativa e coerência;
  • Qualidade visual e organização;
  • Adequação ao tema;
  • Clareza e qualidade técnica;
  • Domínio da norma-padrão.

A premiação contempla estudantes e professores orientadores, de acordo com a colocação:

1º lugar

Tirinhas, Videorreportagem, Artigo de Opinião e Crônica

  • Estudante - iPhone 17
  • Professor - iPhone 17

2º lugar

Tirinhas, Videorreportagem, Artigo de Opinião e Crônica

  • Estudante - Notebook
  • Professor - Hospedagem em resort all inclusive, com direito a acompanhante

3º lugar

Tirinhas, Videorreportagem, Artigo de Opinião e Crônica

  • Estudante - Caixa de som JBL
  • Professor - Notebook

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Tags:

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