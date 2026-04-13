Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO

Pedido de isenção da taxa do Enem começa nesta segunda; veja como solicitar

Hoje também começa o prazo para justificar ausência de 2025

Victoria Isabel
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Alunos interessados devem acessar a Página do Participante
Alunos interessados devem acessar a Página do Participante -

A taxa de isenção da inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já pode ser solicitada. O prazo, iniciado nesta segunda-feira, 13, antecede o período oficial de inscrições e garante gratuidade aos participantes que se enquadram nos critérios.

Quem pode solicitar a isenção?

  • Matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública (em 2026);
  • Aqueles que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escola privada e que possuam renda igual ou inferior a um salário-mínimo e meio;
  • Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por serem de família de baixa renda, com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
  • Participantes do programa Pé-de-Meia, do MEC.

Independente do pedido de isenção, o estudante precisará fazer a inscrição no Enem, em período que ainda será divulgado pelo MEC.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Como solicitar a isenção?

Os alunos interessados devem acessar a Página do Participante, com o login único do gov.br. Quem não lembrar da senha da conta poderá recuperá-la, conforme orientações previstas no edital.

Leia Também:

Lula quer incluir dívidas do Fies em pacote 'anti-inadimplência'
Discussão sobre novo campus da Uneb na Região Metropolitana avança
Professores de Feira de Santana terão aumento de 5,4% no salário

CadÚnico

O participante do Cadastro Único (CadÚnico) que solicitar isenção no Enem precisa estar com a situação cadastral regular. O benefício integra o sistema de programas sociais que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda. A falta de atualização no CadÚnico pode levar ao indeferimento da isenção no Enem.

Justificativa de ausência

Também começa nesta segunda-feira, 13, o prazo para justificativa de ausência na edição de 2025. Quem faltou aos dois dias de provas em 2025 deve informar os motivos para requerer a gratuidade em 2026.

A solicitação da isenção e a justificativa são feitas na Página do Participante, no site. Os resultados serão divulgados em 8 de maio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Enem isenção taxa do Enem

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Alunos interessados devem acessar a Página do Participante
Play

Vereador destaca impacto do Concurso Jovem Jornalista na educação baiana

Alunos interessados devem acessar a Página do Participante
Play

Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE

Alunos interessados devem acessar a Página do Participante
Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Alunos interessados devem acessar a Página do Participante
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

x