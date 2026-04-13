Pedido de isenção da taxa do Enem começa nesta segunda; veja como solicitar

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Alunos interessados devem acessar a Página do Participante - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

A taxa de isenção da inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já pode ser solicitada. O prazo, iniciado nesta segunda-feira, 13, antecede o período oficial de inscrições e garante gratuidade aos participantes que se enquadram nos critérios.



Quem pode solicitar a isenção?

Matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública (em 2026);

Aqueles que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escola privada e que possuam renda igual ou inferior a um salário-mínimo e meio;

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por serem de família de baixa renda, com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Participantes do programa Pé-de-Meia, do MEC.

Independente do pedido de isenção, o estudante precisará fazer a inscrição no Enem, em período que ainda será divulgado pelo MEC.

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Como solicitar a isenção?

Os alunos interessados devem acessar a Página do Participante, com o login único do gov.br. Quem não lembrar da senha da conta poderá recuperá-la, conforme orientações previstas no edital.

CadÚnico

O participante do Cadastro Único (CadÚnico) que solicitar isenção no Enem precisa estar com a situação cadastral regular. O benefício integra o sistema de programas sociais que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda. A falta de atualização no CadÚnico pode levar ao indeferimento da isenção no Enem.

Justificativa de ausência

Também começa nesta segunda-feira, 13, o prazo para justificativa de ausência na edição de 2025. Quem faltou aos dois dias de provas em 2025 deve informar os motivos para requerer a gratuidade em 2026.

A solicitação da isenção e a justificativa são feitas na Página do Participante, no site. Os resultados serão divulgados em 8 de maio.