Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO

Camaçari cresce no índice de alfabetização infantil

Município superou meta federal prevista para 2025

Redação
Por Redação

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Camaçari cresce no índice de alfabetização infantil
Camaçari cresce no índice de alfabetização infantil -

O Indicador de Criança Alfabetizada (ICA), que avalia o nível de alfabetização de estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental, mostrou que a rede municipal de ensino de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, saltou de 36% em 2024 para 49% em 2025, superando a meta de 48% estabelecida pelo Ministério da Educação (MEC).

O indicador é calculado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao MEC, a partir das avaliações aplicadas pelos estados no âmbito do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada (CNCA).

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Pedido de isenção da taxa do Enem começa nesta segunda; veja como solicitar
Projeto alfabetiza e dá letramento digital grátis a idosos em Salvador
Lula quer incluir dívidas do Fies em pacote 'anti-inadimplência'

O prefeito Luiz Caetano (PT) destacou que o avanço reflete investimentos estruturais e pedagógicos.

“Mais uma conquista positiva para Camaçari, que evidencia todo o trabalho e dedicação que a Prefeitura tem tido com a educação do nosso município, melhorando as estruturas das escolas, a merenda escolar e entregando os novos uniformes, e kits escolares. Com esse resultado nós, mais uma vez, reafirmamos o compromisso com o futuro das nossas crianças e a valorização dos professores”, celebrou.

Para o secretário de Educação, Márcio Neves, o resultado também é fruto do esforço conjunto dos governos federal, estadual e municipal, além do apoio da sociedade civil.

“Nós precisamos fazer com que toda criança ao completar 7 anos, consiga ler, escrever, interpretar, e foi por isso que fizemos o clamor em 2025 a toda a sociedade: de que educar, alfabetizar uma criança é papel de toda sociedade e não apenas da Secretaria de Educação. E aí convocamos Ministério Público, Conselho Tutelar, instituições religiosas para que a gente pudesse alcançar índices que cada dia mais garantam o direito de aprender e o protagonismo dessas crianças”, afirmou.

Leia Também:

Pedido de isenção da taxa do Enem começa nesta segunda; veja como solicitar
Projeto alfabetiza e dá letramento digital grátis a idosos em Salvador
Lula quer incluir dívidas do Fies em pacote 'anti-inadimplência'

A aproximação entre escola e comunidade foi um dos pilares desse avanço. Segundo a diretora pedagógica da Seduc, Alexandra Pereira da Silva, campanhas de conscientização ajudaram a reduzir a evasão e fortalecer a permanência dos estudantes.

“Realizamos uma campanha de alfabetização que envolveu lideranças comunitárias e religiosas, chamando toda a sociedade para a responsabilidade de garantir a permanência das crianças na escola e reduzir a evasão. Foi um trabalho em unidade”, pontuou.

Outro fator decisivo foi o acompanhamento pedagógico contínuo nas escolas. Equipes técnicas atuaram diretamente nas salas de aula, apoiando professores do 2º ano e promovendo formações voltadas à melhoria das práticas de ensino.

“A equipe pedagógica atuou dentro das turmas, orientando os educadores e promovendo momentos de imersão para potencializar as estratégias de ensino e favorecer a aprendizagem de cada criança”, completou Alexandra.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia camaçari Educação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Camaçari cresce no índice de alfabetização infantil
Play

Vereador destaca impacto do Concurso Jovem Jornalista na educação baiana

Camaçari cresce no índice de alfabetização infantil
Play

Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE

Camaçari cresce no índice de alfabetização infantil
Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Camaçari cresce no índice de alfabetização infantil
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

x