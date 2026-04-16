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COMO PARTICIPAR?

Vagas para curso gratuito de videomaker estão abertas em Salvador

As inscrições devem ser realizadas até 21 de abril

Luiza Nascimento
Por

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Senai Cimatec
Senai Cimatec -

Pessoas que têm interesse em se profissionalizar em audiovisual podem se inscrever em um curso gratuito para videomaker em Salvador. O Senai Cimatec disponibilizou 30 vagas para formação presencial.

As inscrições são feitas de forma online, através deste link, até 21 de abril.

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Sobre o curso

O curso de formação em videomaker tem previsão de início para 23 de maio e terão duração de um mês. As aulas ocorrerão na unidade de Piatã.

No total, serão 40h, com encontros ministrados às terças e quintas, das 13h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Durante o processo, os alunos aprenderão técnicas de formação inicial para quem deseja ingressar ou conhecer melhor o setor, através de:

  • Técnicas criativas;
  • Narrativa audiovisual;
  • Edição profissional com foco na produção de vídeos.

O que faz um videomaker?

O videomaker atua em todas as etapas de produção audiovisual, desde o roteiro e captação de imagem e som, até a edição final.

Geralmente, o foco do profisional são conteúdos comerciais, corporativos e mídias sociais, onde eles aruam de forma essencial para vendas e marketing online.

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Tags:

Curso gratuito Salvador videomaker

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