Com vale-livro, Bienal atrai 25 mil estudantes em abertura - Foto: André Fofano/SEC Bahia

A abertura da Bienal do Livro Bahia 2026 movimentou o Centro de Convenções de Salvador, nesta quarta-feira, 15, reunindo milhares de estudantes, educadores e amantes da leitura. Com o tema "Bahia: identidade que ecoa os quatro cantos do mundo", o evento segue até a próxima terça-feira, 21.

A cerimônia de abertura contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues e do prefeito Bruno Reis, além de representantes da área educacional. Durante o evento, o governador destacou a leitura como direito essencial.

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"As pessoas têm direito não só a um prato de comida e a uma habitação, mas também precisam ter acesso à leitura e educação de qualidade", afirmou, em seu discurso.

| Foto: Amanda Ercília/GOVBA

A rede estadual ampliou para R$ 100 o vale-livro destinado a estudantes e professores, beneficiando cerca de 15 mil pessoas, com investimento de R$ 1,5 milhão. Já a Prefeitura de Salvador distribuiu vouchers de R$ 40 para 10 mil alunos da rede municipal.

Experiência que vai além da sala de aula

Estudantes da rede estadual | Foto: André Fofano/SEC Bahia

O assessor especial da Secretaria de Educação da Bahia (SEC), Manoel Calazans, ressaltou como o evento expande o aprendizado para além das salas de aula.

"Este é o momento para o estudante conhecer os autores e participar de rodas de conversa. Além do incentivo que damos dentro das escolas, através dos clubes de leitura, oferecemos este mesmo apoio na Bienal por meio do vale-livro", explicou.

A estudante Vitória Queren, de 15 anos, do Centro Estadual de Educação Profissional em Log. e Trans. Luiz Pinto de Carvalho, participou pela primeira vez e resumiu a expectativa: “A minha vontade mesmo é achar um livro que me caracterize”.

Já Marcos Neves, aluno do 1º ano do ensino médio do Colégio Estadual Naomar Alcântara, do bairro de Cajazeiras 5, pretende investir em gêneros que já aprecia. "Eu adoro ler mangá, mas também gosto muito de livros de terror. Espero encontrar vários exemplares sobre esses temas", disse.

No estande da SEC, o espaço "Deixa eu falar" promoverá apresentações artísticas, recitais de poesia e divulgação de livros escritos pelos próprios alunos e professores da rede, além de contar com um dispositivo para a criação de poesia utilizando a inteligência artificial.

Rede municipal leva 10 mil alunos à Bienal

Rede municipal leva 10 mil alunos à Bienal | Foto: José Simões/Ag A TARDE

Segundo a Prefeitura de Salvador, ao longo dos sete dias de evento, cerca de 10 mil alunos da rede municipal visitarão a Bienal. Além do vale-livro, será disponibilizado transporte organizado em sistema de revezamento, garantindo que diferentes escolas participem da programação.

“Temos grandes escritores e intelectuais que nos tornaram referência no Brasil e no mundo. Então, que esse evento sirva para ser um símbolo, estimular ainda mais a leitura e a escrita, a cultura e a educação em nossa cidade. Estou muito feliz em participar da abertura e em ajudar. Desde 2022 a Bienal voltou a Salvador, e agora volta para ficar”, disse o prefeito Bruno Reis.

O estudante Eric Nascimento, de 15 anos, da Escola Municipal Cidade de Jequié, celebrou a oportunidade. “Já vim na intenção de escolher livros de romance e terror”, disse.

Como participar

Além das redes públicas, a Bienal do Livro Bahia 2026 também é aberta a escolas da rede privada, desde que estejam previamente credenciadas no site oficial do evento.

A edição de 2026 da Bienal contará com sete dias de programação, um a mais do que em 2024, e deve receber cerca de 120 mil pessoas, número superior às 100 mil da edição anterior.

As atividades devem chegar a mais de 100 horas de conteúdo para todos os públicos. As entradas custam R$ 33 (inteira) e R$ 16,50 (meia), e são vendidas no site bienaldolivrobahia.com.br.