VALORIZAÇÃO
Professores de Camaçari terão até 10% de aumento nos salários
Novos valores serão incluídos na folha de pagamento do mês abril
Os professores da rede pública de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), terão um aumento de até 10,36% nos salários. A prefeitura sancionou a lei n.º 2022/2026, que autoriza o reajuste para a categoria — o texto, sancionado pelo chefe do Executivo municipal, Luiz Caetano (PT), foi publicado no Diário Oficial da última segunda-feira, 13.
Conforme a gestão, os novos valores serão incluídos na folha de pagamento do mês de abril, sendo quitados no último dia útil deste mês, 30. O pagamento terá o valor retroativo ao mês de janeiro deste ano.
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Variações
Segundo a lei em vigor, os percentuais de reajuste vão de 5,4% a 10,36%, variando conforme a letra e o nível de cada profissional, tanto para o cargo de professor quanto para o de coordenador pedagógico.
“Nós temos o compromisso com uma educação de qualidade em Camaçari e isso passa também por valorizar os professores. Esta lei é o resultado do diálogo com a categoria, das portas abertas e responsabilidade com a condução das políticas públicas do nosso município”, afirmou o prefeito Luiz Caetano.
A iniciativa visa garantir o início da recomposição da carreira do magistério e representa a soma da recomposição da tabela do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos (PCCV) e do percentual do piso da categoria.
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