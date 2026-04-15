Professores de Camaçari terão até 10% de aumento nos salários - Foto: Patrick Abreu/Prefeitura de Camaçari

Os professores da rede pública de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), terão um aumento de até 10,36% nos salários. A prefeitura sancionou a lei n.º 2022/2026, que autoriza o reajuste para a categoria — o texto, sancionado pelo chefe do Executivo municipal, Luiz Caetano (PT), foi publicado no Diário Oficial da última segunda-feira, 13.

Conforme a gestão, os novos valores serão incluídos na folha de pagamento do mês de abril, sendo quitados no último dia útil deste mês, 30. O pagamento terá o valor retroativo ao mês de janeiro deste ano.

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Variações

Segundo a lei em vigor, os percentuais de reajuste vão de 5,4% a 10,36%, variando conforme a letra e o nível de cada profissional, tanto para o cargo de professor quanto para o de coordenador pedagógico.

“Nós temos o compromisso com uma educação de qualidade em Camaçari e isso passa também por valorizar os professores. Esta lei é o resultado do diálogo com a categoria, das portas abertas e responsabilidade com a condução das políticas públicas do nosso município”, afirmou o prefeito Luiz Caetano.

A iniciativa visa garantir o início da recomposição da carreira do magistério e representa a soma da recomposição da tabela do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos (PCCV) e do percentual do piso da categoria.