Circuito Baiano de Skate chega a Camaçari e define rumos do Brasileiro

Circuito Baiano de Skateboard Street 2026 - Foto: Chaos PA

O Circuito Baiano de Skateboard Street 2026 segue movimentando a cena do skate no estado e já projeta sua próxima parada. Após a realização da etapa de abertura em Salvador, a competição desembarca em Camaçari nos dias 25 e 26, dando continuidade ao calendário anual do campeonato, que deve contar com ao menos quatro etapas.

Fórmula da competição

Homologado pela Confederação Brasileira de Skateboarding, o circuito estadual tem peso importante no cenário nacional, já que distribui vagas para o Campeonato Brasileiro, previsto para dezembro, ainda sem local definido. A posição no ranking até o dia 19 de outubro será determinante para a definição dos classificados.

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A competição conta com sete categorias, divididas entre masculino e feminino: Mirim, Iniciante e Amador, além da Master (35+) masculina. No recorte etário, a categoria Mirim contempla atletas de até 12 anos, a Iniciante vai até os 16, o Amador é destinado aos competidores acima dessa idade e o Master reúne skatistas com mais de 35 anos.

A abertura do circuito, realizada na pista da Praia da Ribeira, em Salvador, reuniu cerca de 100 atletas da Bahia e de Sergipe. Entre os vencedores da primeira etapa, destaque para Yayla Aksoy (Mirim), Evelyn Keith (Iniciante) e Camilly Victoria (Amador) no feminino. No masculino, Bernardo Nonato (Mirim), Antony Ferreira (Iniciante), Julio Vitor (Amador) e Jailson Santana (Master) subiram ao lugar mais alto do pódio.

Favoritos e campeões

Alguns nomes já despontam como favoritos na temporada. Antony Ferreira, de Ilhéus, aparece como forte candidato na categoria Iniciante, enquanto Jailson Santana larga como principal nome no Master.

No Amador, a disputa promete ser equilibrada, após uma edição anterior decidida por poucos pontos, quando Igor Neves superou Thiago Nunes, então bicampeão. Já em 2026, a primeira etapa trouxe uma surpresa com a vitória inédita de Júlio Moskito na categoria.

Premiação

Troféus do primeiro, segundo e terceiro colocado | Foto: Divulgação

Todas as categorias recebem troféus para os três primeiros colocados, medalhas até o oitavo lugar e kits com materiais de skate, como shapes, trucks, rodas e rolamentos.