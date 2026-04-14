BYD abre 170 vagas em Camaçari e projeta 20 mil empregos na Bahia

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Com 97% de mão de obra baiana, a gigante chinesa projeta gerar até 20 mil empregos na região - Foto: Divulgação BYD

A BYD Auto do Brasil acelerou o passo em seu complexo industrial na Bahia. Nesta semana, a fabricante iniciou um processo seletivo presencial em Camaçari para o preenchimento de mais de 170 vagas de operador.

A ação, que ocorre na Casa do Trabalho, reúne cerca de 600 candidatos que já estavam integrados ao banco de dados do município.

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Cerca de 600 candidatos participam das etapas na Casa do Trabalho | Foto: Divulgação BYD

O movimento faz parte de uma estratégia agressiva de crescimento. Atualmente, a unidade conta com 3.500 colaboradores — dos quais 97% são baianos — mas o objetivo é muito mais ambicioso: ultrapassar 6.000 trabalhadores diretos em breve e gerar até 20 mil empregos (diretos e indiretos) no auge da operação.

Como funciona o processo seletivo?

Os candidatos encaminhados pelo Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador (CIAT) passam por uma jornada que inclui:

Apresentação Institucional: Detalhes sobre a cultura da BYD.

Informações da Função: Esclarecimentos sobre salário e benefícios.

Entrevistas: Conversas presenciais com recrutadores.

Atenção ao prazo

Todos os participantes desta etapa receberão um retorno via e-mail até o final de abril, informando se foram aprovados, encaminhados para o banco de talentos ou se não seguirão na seleção atual.

Oportunidades futuras e canais oficiais

Se você não foi chamado para esta fase, a BYD reforça que as contratações continuarão nos próximos meses. Para evitar golpes, a empresa destaca que não cobra taxas de inscrição e utiliza apenas canais oficiais:

CIAT de Camaçari

SineBahia

Plataforma Gupy

Bahia como polo tecnológico

Segundo Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD Brasil, a escolha pela região é estratégica.

"Acreditamos no potencial da Bahia pela sua força econômica e pela qualidade dos profissionais. Nosso objetivo é contribuir de forma consistente para o mercado de trabalho local", afirma.

Atualmente, além do time operacional, cerca de 3.700 profissionais terceirizados trabalham nas obras de ampliação da fábrica, que promete ser o maior hub de eletromobilidade fora da Ásia.