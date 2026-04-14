OPORTUNIDADE
BYD abre 170 vagas em Camaçari e projeta 20 mil empregos na Bahia
A gigante dos carros elétricos realiza processo seletivo nesta semana na Casa do Trabalho; saiba como participar
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A BYD Auto do Brasil acelerou o passo em seu complexo industrial na Bahia. Nesta semana, a fabricante iniciou um processo seletivo presencial em Camaçari para o preenchimento de mais de 170 vagas de operador.
A ação, que ocorre na Casa do Trabalho, reúne cerca de 600 candidatos que já estavam integrados ao banco de dados do município.
O movimento faz parte de uma estratégia agressiva de crescimento. Atualmente, a unidade conta com 3.500 colaboradores — dos quais 97% são baianos — mas o objetivo é muito mais ambicioso: ultrapassar 6.000 trabalhadores diretos em breve e gerar até 20 mil empregos (diretos e indiretos) no auge da operação.
Como funciona o processo seletivo?
Os candidatos encaminhados pelo Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador (CIAT) passam por uma jornada que inclui:
- Apresentação Institucional: Detalhes sobre a cultura da BYD.
- Informações da Função: Esclarecimentos sobre salário e benefícios.
- Entrevistas: Conversas presenciais com recrutadores.
Atenção ao prazo
Todos os participantes desta etapa receberão um retorno via e-mail até o final de abril, informando se foram aprovados, encaminhados para o banco de talentos ou se não seguirão na seleção atual.
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Oportunidades futuras e canais oficiais
Se você não foi chamado para esta fase, a BYD reforça que as contratações continuarão nos próximos meses. Para evitar golpes, a empresa destaca que não cobra taxas de inscrição e utiliza apenas canais oficiais:
- CIAT de Camaçari
- SineBahia
- Plataforma Gupy
Bahia como polo tecnológico
Segundo Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD Brasil, a escolha pela região é estratégica.
"Acreditamos no potencial da Bahia pela sua força econômica e pela qualidade dos profissionais. Nosso objetivo é contribuir de forma consistente para o mercado de trabalho local", afirma.
Atualmente, além do time operacional, cerca de 3.700 profissionais terceirizados trabalham nas obras de ampliação da fábrica, que promete ser o maior hub de eletromobilidade fora da Ásia.
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