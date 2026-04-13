Acelen abre inscrições para projetos socioambientais na Bahia

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Os projetos apoiados pela Acelen precisam contribuir para o impacto positivo nas localidades - Foto: Divulgação

A Acelen, empresa de energia na Bahia, abriu nesta segunda-feira, 13, as inscrições para o Acelen Incentiva, programa de investimento que avalia propostas para doações, patrocínios e investimento social privado (ISP).

Os projetos apoiados pela Acelen, que devem ser alinhados com desenvolvimento sustentável e o fornecimento das comunidades nos territórios de atuação das empresas, precisam contribuir para o impacto positivo nos territórios onde está localizada.

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A atualização dos pilares para 2026 nasce da matriz de materialidade ESG e da escuta com as comunidades, permitindo que a empresa seja mais estratégica, ágil e assertiva na seleção e distribuição dos recursos.

Os projetos submetidos pelo programa devem estar alinhados a pelo menos um dos cinco pilares estratégicos do programa:

Geração de Renda e Inclusão Produtiva;

Promoção da Cultura e Identidade Regional;

Preservação Ambiental e Sustentabilidade;

Educação, Esporte e Desenvolvimento;

Fortalecimento do Setor.

Como participar

Nesta primeira etapa, as inscrições são destinadas exclusivamente a projetos com aporte direto da Acelen, e devem ser enviadas por meio da plataforma oficial da Acelen.

É obrigatório indicar o pilar estratégico ao qual o projeto está vinculado

Os proponentes devem apresentar informações completas sobre a proposta, incluindo recursos solicitados e contrapartidas

Todos os projetos receberão retorno, e os pré-selecionados serão convidados para etapas complementares

Nos últimos quatro anos, desde o início da gestão da Refinaria de Mataripe, a Acelen já investiu mais de R$ 25 milhões em iniciativas sociais, culturais, educacionais, ambientais e esportivas apoiando mais de 30 projetos de grande relevância social e ambiental, além de ações diretas como mutirões de saúde e atividades de preservação de praias e manguezais.