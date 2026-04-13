Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EMPREGOS & NEGÓCIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROCESSO SELETIVO

Acelen abre inscrições para projetos socioambientais na Bahia

Os projetos apoiados pela empresa de energia precisam contribuir para o impacto que busca gerar nos territórios onde está localizada

Carla Melo
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Os projetos apoiados pela Acelen precisam contribuir para o impacto positivo nas localidades
Os projetos apoiados pela Acelen precisam contribuir para o impacto positivo nas localidades -

A Acelen, empresa de energia na Bahia, abriu nesta segunda-feira, 13, as inscrições para o Acelen Incentiva, programa de investimento que avalia propostas para doações, patrocínios e investimento social privado (ISP).

Os projetos apoiados pela Acelen, que devem ser alinhados com desenvolvimento sustentável e o fornecimento das comunidades nos territórios de atuação das empresas, precisam contribuir para o impacto positivo nos territórios onde está localizada.

Tudo sobre Empregos & Negócios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A atualização dos pilares para 2026 nasce da matriz de materialidade ESG e da escuta com as comunidades, permitindo que a empresa seja mais estratégica, ágil e assertiva na seleção e distribuição dos recursos.

Leia Também:

Prefeitura abre 95 vagas temporárias com salários de até R$ 4,8 mil
Itália contrata brasileiros com salários de até R$ 44,6 mil; veja vaga
Ambev abre 163 vagas para estágio em 2026; saiba como se inscrever

Os projetos submetidos pelo programa devem estar alinhados a pelo menos um dos cinco pilares estratégicos do programa:

  • Geração de Renda e Inclusão Produtiva;
  • Promoção da Cultura e Identidade Regional;
  • Preservação Ambiental e Sustentabilidade;
  • Educação, Esporte e Desenvolvimento;
  • Fortalecimento do Setor.

Como participar

Nesta primeira etapa, as inscrições são destinadas exclusivamente a projetos com aporte direto da Acelen, e devem ser enviadas por meio da plataforma oficial da Acelen.

  • É obrigatório indicar o pilar estratégico ao qual o projeto está vinculado
  • Os proponentes devem apresentar informações completas sobre a proposta, incluindo recursos solicitados e contrapartidas
  • Todos os projetos receberão retorno, e os pré-selecionados serão convidados para etapas complementares

Nos últimos quatro anos, desde o início da gestão da Refinaria de Mataripe, a Acelen já investiu mais de R$ 25 milhões em iniciativas sociais, culturais, educacionais, ambientais e esportivas apoiando mais de 30 projetos de grande relevância social e ambiental, além de ações diretas como mutirões de saúde e atividades de preservação de praias e manguezais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acelen investimento programa social

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os projetos apoiados pela Acelen precisam contribuir para o impacto positivo nas localidades
Play

Programa Acredita busca facilitar empreendedorismo no país

Os projetos apoiados pela Acelen precisam contribuir para o impacto positivo nas localidades
Play

Empreendedoras negras revelam novos olhares sobre a beleza feminina

Os projetos apoiados pela Acelen precisam contribuir para o impacto positivo nas localidades
Play

Feira reúne pequenos negócios das cadeias produtivas do estado

Os projetos apoiados pela Acelen precisam contribuir para o impacto positivo nas localidades
Play

“Teremos um período de incerteza na aplicação das novas regras”, diz juiz

x