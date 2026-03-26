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BAHIA

Petrobras confirma intenção de recomprar Refinaria de Mataripe

Informação foi confirmada pela companhia na quarta-feira, 25

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

26/03/2026 - 17:03 h

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Refinaria de Mataripe
Refinaria de Mataripe -

A Petrobras está analisando a possível recompra da Refinaria de Mataripe, localizada na Bahia. A informação foi confirmada pela companhia na quarta-feira, 25, após declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O posicionamento da estatal ocorreu como esclarecimento ao mercado, depois de Lula mencionar, na última sexta-feira,20, durante evento em Belo Horizonte, a intenção de retomar ativos estratégicos do setor de refino.

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A refinaria foi privatizada em 2021, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e atualmente pertence à Acelen, empresa controlada pelo fundo Mubadala Capital.

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Segundo a Petrobras, a análise sobre o possível negócio já fazia parte de estudos anteriores envolvendo uma parceria com o Mubadala no segmento downstream.

Entre as possibilidades avaliadas estão a aquisição de participação acionária na refinaria e investimentos em projetos de biorrefino. A companhia afirmou ainda que “não há informações relevantes adicionais a serem divulgadas no momento”.

Sobre a Refinaria de Mataripe

Localizada em São Francisco do Conde, a Refinaria de Mataripe é a segunda maior do país, com capacidade de processamento de cerca de 300 mil barris de petróleo por dia, o equivalente a aproximadamente 14% da capacidade nacional.

Nos últimos anos, a unidade passou por processos de modernização e registrou recordes de produção, ampliando o volume de petróleo processado.

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Bahia brasil Refinaria Mataripe

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