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OPORTUNIDADE

Itália contrata brasileiros com salários de até R$ 44,6 mil; veja vaga

Governo italiano flexibiliza regras para médicos e enfermeiros do Brasil preencherem milhares de vagas; veja como se candidatar

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

22/03/2026 - 9:42 h

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Principal atrativo atual é a dispensa temporária da revalidação imediata do diploma
Principal atrativo atual é a dispensa temporária da revalidação imediata do diploma -

A Itália vive um apagão de mão de obra na saúde e o governo italiano facilitou as regras para atrair médicos e enfermeiros brasileiros. Com salários convertidos que podem alcançar R$ 44,6 mil mensais (€ 7 mil) para especialistas, o país europeu flexibilizou a burocracia para preencher milhares de postos em hospitais e clínicas.

O principal atrativo atual é a dispensa temporária da revalidação imediata do diploma para agilizar a contratação. Veja abaixo o que é real sobre os ganhos e como funciona o processo de seleção.

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Salários e vagas: o que é real?

Os valores no teto de R$ 44,6 mil aplicam-se a médicos altamente especializados. Para a enfermagem, os ganhos iniciais costumam girar entre € 1.500 e € 2.500 (cerca de R$ 9,5 mil a R$ 16 mil), variando por região e acúmulo de plantões.

O plano do governo italiano prevê a entrada legal de quase 500 mil trabalhadores estrangeiros até 2028 (via Decreto Flussi), e a saúde é prioridade absoluta.

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Requisitos para trabalhar na Itália

Para os profissionais brasileiros da saúde aproveitarem os decretos de flexibilização (Milleproroghe), os critérios básicos envolvem:

  • Proposta de trabalho: é preciso ter um pré-contrato ou convite de um hospital, clínica ou cooperativa de saúde italiana para dar entrada no visto.
  • Inscrição nas ordens locais: médicos devem se registrar na FNOMCeO e enfermeiros na FNOPI (órgãos de classe locais).
  • Documentação pronta: diplomas e históricos precisam da Apostila de Haia e tradução juramentada para o italiano.
  • Idioma: embora os trâmites burocráticos estejam flexíveis, o domínio da língua italiana é fundamental para o dia a dia nos hospitais.

Como achar as vagas oficiais

As oportunidades na Itália são publicadas via editais públicos (Concorsi Pubblici) ou contratações diretas da rede privada e cooperativas. Os melhores caminhos para monitorar são:

  • Portal EURES: site oficial de empregos da União Europeia.
  • ClicLavoro: portal de empregos do Ministério do Trabalho da Itália.
  • Cooperativas de Saúde: muitas empresas italianas fazem processos seletivos e entrevistas online diretamente com profissionais no Brasil.

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Tags:

Enfermagem Itália médico

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