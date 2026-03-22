OPORTUNIDADE
Itália contrata brasileiros com salários de até R$ 44,6 mil; veja vaga
Governo italiano flexibiliza regras para médicos e enfermeiros do Brasil preencherem milhares de vagas; veja como se candidatar
Por Jair Mendonça Jr
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A Itália vive um apagão de mão de obra na saúde e o governo italiano facilitou as regras para atrair médicos e enfermeiros brasileiros. Com salários convertidos que podem alcançar R$ 44,6 mil mensais (€ 7 mil) para especialistas, o país europeu flexibilizou a burocracia para preencher milhares de postos em hospitais e clínicas.
O principal atrativo atual é a dispensa temporária da revalidação imediata do diploma para agilizar a contratação. Veja abaixo o que é real sobre os ganhos e como funciona o processo de seleção.
Salários e vagas: o que é real?
Os valores no teto de R$ 44,6 mil aplicam-se a médicos altamente especializados. Para a enfermagem, os ganhos iniciais costumam girar entre € 1.500 e € 2.500 (cerca de R$ 9,5 mil a R$ 16 mil), variando por região e acúmulo de plantões.
O plano do governo italiano prevê a entrada legal de quase 500 mil trabalhadores estrangeiros até 2028 (via Decreto Flussi), e a saúde é prioridade absoluta.
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Requisitos para trabalhar na Itália
Para os profissionais brasileiros da saúde aproveitarem os decretos de flexibilização (Milleproroghe), os critérios básicos envolvem:
- Proposta de trabalho: é preciso ter um pré-contrato ou convite de um hospital, clínica ou cooperativa de saúde italiana para dar entrada no visto.
- Inscrição nas ordens locais: médicos devem se registrar na FNOMCeO e enfermeiros na FNOPI (órgãos de classe locais).
- Documentação pronta: diplomas e históricos precisam da Apostila de Haia e tradução juramentada para o italiano.
- Idioma: embora os trâmites burocráticos estejam flexíveis, o domínio da língua italiana é fundamental para o dia a dia nos hospitais.
Como achar as vagas oficiais
As oportunidades na Itália são publicadas via editais públicos (Concorsi Pubblici) ou contratações diretas da rede privada e cooperativas. Os melhores caminhos para monitorar são:
- Portal EURES: site oficial de empregos da União Europeia.
- ClicLavoro: portal de empregos do Ministério do Trabalho da Itália.
- Cooperativas de Saúde: muitas empresas italianas fazem processos seletivos e entrevistas online diretamente com profissionais no Brasil.
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