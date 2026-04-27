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OPORTUNIDADE DE TRABALHO

BYD oferta mais de mil vagas de emprego na Bahia; veja como concorrer

Contratações estão sendo ofertadas por meio do SineBahia

Edvaldo Sales
Por

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Contratações estão sendo ofertadas por meio do SineBahia
Contratações estão sendo ofertadas por meio do SineBahia - Foto: Divulgação | BYD

A fábrica da montadora chinesa Build Your Dreams (BYD) instalada em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), está com 1.654 vagas de emprego abertas.

As vagas fazem parte da implantação do terceiro turno de produção no complexo industrial, que passará a funcionar em regime de 24 horas por dia a partir de julho.

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A empresa explicou que a ampliação da operação busca aumentar a capacidade produtiva da unidade baiana e acelerar a entrega de veículos para todo o país.

As contratações estão sendo ofertadas por meio do SineBahia, do Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador (CIAT) de Camaçari e também pela plataforma digital da empresa.

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Cargos

Importante ressaltar que o processo seletivo prioriza profissionais de Camaçari, Salvador, Mata de São João e Dias D'Ávila.

Entre os cargos disponíveis estão:

  • Condutor interno
  • Inspetor de qualidade
  • Motorista carreteiro
  • Operador logístico
  • Operador de equipamentos
  • Técnico em elétrica
  • Técnico em mecânica
  • Operador de produção

Segundo a montadora, não há exigência de uma idade mínima específica para concorrer às vagas, desde que o candidato atenda aos requisitos de cada função.

Além disso, a empresa disse que não cobra qualquer valor para participação no processo seletivo e não envia cartas de convocação aos candidatos.

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