Bahia tem seleção com 40 vagas e salários de até R$ 3,8 mil; confira áreas

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A Secretaria das Mulheres do Estado da Bahia (SPM-BA) anunciou a oferta de 40 vagas temporárias para profissionais de níveis médio e superior, com atuação em Salvador, Irecê, Itabuna e Feira de Santana, por meio de processo seletivo simplificado em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA).

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial do Governo da Bahia, entre os dias 4 e 9 de maio de 2026. O processo seletivo contará com apenas uma etapa, composta por avaliação curricular, de caráter eliminatório e classificatório.

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Os candidatos deverão apresentar documentação que comprove formação acadêmica e experiência profissional compatíveis com a função desejada. Esses critérios serão utilizados para pontuação e definição da classificação final.

Áreas contempladas no processo seletivo

As oportunidades estão distribuídas em diferentes áreas de atuação, contemplando formações variadas:

Nível superior:

Administração

Contabilidade

Ciências Jurídicas

Serviço Social

Psicologia

Estatística

Comunicação Social (Jornalismo e Produção)

Economia

Pedagogia

Bacharelado em Gênero

Tecnologia da Informação

Nível médio:

Finanças

Design Gráfico

Fotografia

Assistente de Atividade Administrativa

Remuneração e duração dos contratos

Salários de acordo com o nível de escolaridade e função:

Valores e carga horária:

Nível superior: até R$ 3.810,40 (40 horas semanais)

Nível médio: R$ 3.170,32 (40 horas semanais)

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Já os contratos terão duração de até 36 meses, com possibilidade de renovação uma única vez pelo mesmo prazo.

A seleção integra a estratégia do Governo da Bahia para fortalecer a atuação da Secretaria das Mulheres, ampliando a execução de políticas públicas voltadas à promoção de direitos, autonomia econômica e enfrentamento à violência de gênero no estado.