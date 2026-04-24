OPORTUNIDADE
Metrô abre vagas de emprego exclusivas para mulheres; veja como se candidatar
Oportunidades são para os cargos de supervisora de estações e líder de atendimento e manutenção civil
O Metrô Bahia está com inscrições abertas para duas vagas de emprego destinadas exclusivamente a mulheres. As oportunidades são para os cargos de supervisora de estações e líder de atendimento e manutenção civil, com prazo de candidatura até o dia 1º de maio.
Para a função de supervisora de estações, é necessário estar cursando o ensino superior, ter conhecimento intermediário em pacote Office e experiência com coordenação ou supervisão de equipes operacionais.
Já a vaga de líder de atendimento e manutenção civil exige formação técnica em edificações, conhecimento em sistemas hidráulicos, experiência no acompanhamento de empresas terceirizadas e domínio do pacote Office. Também é obrigatório possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias B ou D.
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Os benefícios oferecidos incluem assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, folga no dia do aniversário, acesso ao Wellhub, entre outros.
Como se candidatar
- Acesse o site: www.ccrmetrobahia.com.br;
- Clique na aba “Contato”;
- Depois, na área “Trabalhe Conosco”;
- Você será redirecionada para uma plataforma de seleção externa;
- Faça o cadastro e se candidate à vaga escolhida.
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