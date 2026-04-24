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OPORTUNIDADE

Metrô abre vagas de emprego exclusivas para mulheres; veja como se candidatar

Oportunidades são para os cargos de supervisora de estações e líder de atendimento e manutenção civil

Victoria Isabel
Por

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Prazo de candidatura vai até o dia 1º de maio
Prazo de candidatura vai até o dia 1º de maio -

O Metrô Bahia está com inscrições abertas para duas vagas de emprego destinadas exclusivamente a mulheres. As oportunidades são para os cargos de supervisora de estações e líder de atendimento e manutenção civil, com prazo de candidatura até o dia 1º de maio.

Para a função de supervisora de estações, é necessário estar cursando o ensino superior, ter conhecimento intermediário em pacote Office e experiência com coordenação ou supervisão de equipes operacionais.

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Já a vaga de líder de atendimento e manutenção civil exige formação técnica em edificações, conhecimento em sistemas hidráulicos, experiência no acompanhamento de empresas terceirizadas e domínio do pacote Office. Também é obrigatório possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias B ou D.

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Os benefícios oferecidos incluem assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, folga no dia do aniversário, acesso ao Wellhub, entre outros.

Como se candidatar

  • Acesse o site: www.ccrmetrobahia.com.br;
  • Clique na aba “Contato”;
  • Depois, na área “Trabalhe Conosco”;
  • Você será redirecionada para uma plataforma de seleção externa;
  • Faça o cadastro e se candidate à vaga escolhida.

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Tags:

emprego Metrô Bahia Salvador vagas

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