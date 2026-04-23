Concurso oferece 126 vagas imediatas e salários que chegam a R$ 11 mil

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Prefeitura de Itabaiana - Foto: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Itabaiana, na Paraíba, está com inscrições abertas para um concurso público. O certame vai preencher 126 vagas imediatas em diversas áreas de atuação e salários que ultrapassam R$ 11 mil.

O concurso público oferece oportunidade para nível médio/técnico, superior completo e superior (magistério). A avaliação está marcada para o dia 24 de maio.

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As oportunidades estão divididas entre os seguintes níveis:

Nível Médio/Técnico Completo:

Agente Comunitário de Saúde (várias áreas);

Agente de Mobilidade Urbana;

Agente Fiscal de Tributos;

Auxiliar em Saúde Buca;

Condutor Socorrista;

Técnico Administrativo;

Técnico de Enfermagem;

Técnico de Laboratório de Análises Clínicas;

Técnico em Suporte de TI.

Nível Superior Completo:

Analista de Redes e Comunicação de Dados;

Assistente Social;

Cirurgião Dentista;

Enfermeiro, Engenheiro Ambiental;

Engenheiro Civil;

Fisioterapeuta;

Fonoaudiólogo;

Médico (ESF);

Médico Veterinário;

Nutricionista;

Psicólogo Clínico

Terapeuta Ocupacional.

Nível Superior (Magistério)

Professor A (várias vagas);

Professores de Artes, Ciências, Educação Física, História, Geografia, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Informática;

Psicopedagogo.

Como se inscrever no concurso

O concurso da prefeitura de Itabaiana está com inscrições abertas até o dia 26 de abril e pode ser realizada pelo site da Comissão Permanente de Concursos (CPCON) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).

A taxa de inscrição é de:

R$ 95 para cargos de nível médio/técnico

R$ 115 para cargos de nível superior.

Estarão isentos do pagamento da taxa de inscrição todos os candidatos que, comprovadamente, sejam doadores de medula óssea.

Etapas do Concurso

1ª Fase: Prova escrita objetiva para todos os cargos (caráter eliminatório e classificatório).

2ª Fase: Prova prática para o cargo de Condutor Socorrista e Prova de Títulos para os cargos de Nível Superior - Magistério.