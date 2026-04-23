NOVO CONCURSO
Concurso oferece 126 vagas imediatas e salários que chegam a R$ 11 mil
O certame da prefeitura de Itabaiana oferece oportunidade para nível médio/técnico, superior completo e superior
A Prefeitura Municipal de Itabaiana, na Paraíba, está com inscrições abertas para um concurso público. O certame vai preencher 126 vagas imediatas em diversas áreas de atuação e salários que ultrapassam R$ 11 mil.
O concurso público oferece oportunidade para nível médio/técnico, superior completo e superior (magistério). A avaliação está marcada para o dia 24 de maio.
As oportunidades estão divididas entre os seguintes níveis:
- Nível Médio/Técnico Completo:
Agente Comunitário de Saúde (várias áreas);
Agente de Mobilidade Urbana;
Agente Fiscal de Tributos;
Auxiliar em Saúde Buca;
Condutor Socorrista;
Técnico Administrativo;
Técnico de Enfermagem;
Técnico de Laboratório de Análises Clínicas;
Técnico em Suporte de TI.
- Nível Superior Completo:
Analista de Redes e Comunicação de Dados;
Assistente Social;
Cirurgião Dentista;
Enfermeiro, Engenheiro Ambiental;
Engenheiro Civil;
Fisioterapeuta;
Fonoaudiólogo;
Médico (ESF);
Médico Veterinário;
Nutricionista;
Psicólogo Clínico
Terapeuta Ocupacional.
- Nível Superior (Magistério)
Professor A (várias vagas);
Professores de Artes, Ciências, Educação Física, História, Geografia, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Informática;
Psicopedagogo.
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Como se inscrever no concurso
O concurso da prefeitura de Itabaiana está com inscrições abertas até o dia 26 de abril e pode ser realizada pelo site da Comissão Permanente de Concursos (CPCON) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).
A taxa de inscrição é de:
- R$ 95 para cargos de nível médio/técnico
- R$ 115 para cargos de nível superior.
Estarão isentos do pagamento da taxa de inscrição todos os candidatos que, comprovadamente, sejam doadores de medula óssea.
Etapas do Concurso
1ª Fase: Prova escrita objetiva para todos os cargos (caráter eliminatório e classificatório).
2ª Fase: Prova prática para o cargo de Condutor Socorrista e Prova de Títulos para os cargos de Nível Superior - Magistério.
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