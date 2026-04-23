Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVO CONCURSO

Concurso oferece 126 vagas imediatas e salários que chegam a R$ 11 mil

O certame da prefeitura de Itabaiana oferece oportunidade para nível médio/técnico, superior completo e superior

Carla Melo
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Prefeitura de Itabaiana
Prefeitura de Itabaiana -

A Prefeitura Municipal de Itabaiana, na Paraíba, está com inscrições abertas para um concurso público. O certame vai preencher 126 vagas imediatas em diversas áreas de atuação e salários que ultrapassam R$ 11 mil.

O concurso público oferece oportunidade para nível médio/técnico, superior completo e superior (magistério). A avaliação está marcada para o dia 24 de maio.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As oportunidades estão divididas entre os seguintes níveis:

  • Nível Médio/Técnico Completo:

Agente Comunitário de Saúde (várias áreas);
Agente de Mobilidade Urbana;
Agente Fiscal de Tributos;
Auxiliar em Saúde Buca;
Condutor Socorrista;
Técnico Administrativo;
Técnico de Enfermagem;
Técnico de Laboratório de Análises Clínicas;
Técnico em Suporte de TI.

  • Nível Superior Completo:

Analista de Redes e Comunicação de Dados;
Assistente Social;
Cirurgião Dentista;
Enfermeiro, Engenheiro Ambiental;
Engenheiro Civil;
Fisioterapeuta;
Fonoaudiólogo;
Médico (ESF);
Médico Veterinário;
Nutricionista;
Psicólogo Clínico
Terapeuta Ocupacional.

  • Nível Superior (Magistério)

Professor A (várias vagas);
Professores de Artes, Ciências, Educação Física, História, Geografia, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Informática;
Psicopedagogo.

Leia Também:

Bahia tem 693 vagas de concursos e seleções com salários de R$ 8 mil
Prefeitura lança concurso com salários que pagam mais de R$ 10 mil
Prefeitura na Bahia oferece 101 vagas e salários de R$ 3,7 mil

Como se inscrever no concurso

O concurso da prefeitura de Itabaiana está com inscrições abertas até o dia 26 de abril e pode ser realizada pelo site da Comissão Permanente de Concursos (CPCON) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).

A taxa de inscrição é de:

  • R$ 95 para cargos de nível médio/técnico
  • R$ 115 para cargos de nível superior.

Estarão isentos do pagamento da taxa de inscrição todos os candidatos que, comprovadamente, sejam doadores de medula óssea.

Etapas do Concurso

1ª Fase: Prova escrita objetiva para todos os cargos (caráter eliminatório e classificatório).

2ª Fase: Prova prática para o cargo de Condutor Socorrista e Prova de Títulos para os cargos de Nível Superior - Magistério.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

concurso público oportunidade salários

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prefeitura de Itabaiana
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x