Prefeitura na Bahia oferece 101 vagas e salários de R$ 3,7 mil

Siga o A TARDE no Google

As oportunidades serão alocadas na sede da secretaria de Saúde e na zona rural do município - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Buritirama abriu um processo seletivo com 101 vagas para a área de saúde. As oportunidades que serão alocadas na sede da secretaria de Saúde e na zona rural do município, são oferecidas para níveis técnico/médio e superior.

A contratação será realizada por meio de Regime Especial de Direito Administrativo na Bahia (REDA), por até 12 meses, prorrogável por igual período.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Confira as vagas oferecidas

Enfermeiro (a): 12 imediatas + 12 Cadastro de Reserva)

Técnico (a) de enfermagem: 30 imediatas + 30 Cadastro de Reserva

Auxiliar de Saúde Bucal: 4 imediatas + 3 Cadastro de Reserva

Técnico (a) em radiografia: 3 imediata + 2 Cadastro de Reserva

Confira o edital>> Prefeitura de Buritirama

Como se inscrever

As inscrições ficarão abertas até o dia 04 de maio, e podem ser feitas pelo site do Instituto Ação. O valor da taxa de inscrição é:

Nível Médio: R$ 90,00

R$ 90,00 Nível Superior : R$ 120,00

Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para os candidatos que declararem e comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida taxa.

Etapas do concurso

O concurso será realizado em duas etapas:

1ª Etapa – Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

– Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; 2ª Etapa – Prova de Títulos, de caráter classificatório

As provas serão realizadas em Buritirama ou em municípios vizinhos caso haja necessidade. A data prevista para a prova será 31/05/2026.