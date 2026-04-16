PROCESSO SELETIVO
Prefeitura na Bahia oferece 101 vagas e salários de R$ 3,7 mil
Buritirama tem oportunidades abertas para níveis técnico/médio e superior
A Prefeitura de Buritirama abriu um processo seletivo com 101 vagas para a área de saúde. As oportunidades que serão alocadas na sede da secretaria de Saúde e na zona rural do município, são oferecidas para níveis técnico/médio e superior.
A contratação será realizada por meio de Regime Especial de Direito Administrativo na Bahia (REDA), por até 12 meses, prorrogável por igual período.
Confira as vagas oferecidas
- Enfermeiro (a): 12 imediatas + 12 Cadastro de Reserva)
- Técnico (a) de enfermagem: 30 imediatas + 30 Cadastro de Reserva
- Auxiliar de Saúde Bucal: 4 imediatas + 3 Cadastro de Reserva
- Técnico (a) em radiografia: 3 imediata + 2 Cadastro de Reserva
Confira o edital>> Prefeitura de Buritirama
Como se inscrever
As inscrições ficarão abertas até o dia 04 de maio, e podem ser feitas pelo site do Instituto Ação. O valor da taxa de inscrição é:
- Nível Médio: R$ 90,00
- Nível Superior: R$ 120,00
Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para os candidatos que declararem e comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida taxa.
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Etapas do concurso
O concurso será realizado em duas etapas:
- 1ª Etapa – Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;
- 2ª Etapa – Prova de Títulos, de caráter classificatório
As provas serão realizadas em Buritirama ou em municípios vizinhos caso haja necessidade. A data prevista para a prova será 31/05/2026.
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