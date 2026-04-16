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PROCESSO SELETIVO

Prefeitura na Bahia oferece 101 vagas e salários de R$ 3,7 mil

Buritirama tem oportunidades abertas para níveis técnico/médio e superior

Carla Melo
Por

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As oportunidades serão alocadas na sede da secretaria de Saúde e na zona rural do município
As oportunidades serão alocadas na sede da secretaria de Saúde e na zona rural do município -

A Prefeitura de Buritirama abriu um processo seletivo com 101 vagas para a área de saúde. As oportunidades que serão alocadas na sede da secretaria de Saúde e na zona rural do município, são oferecidas para níveis técnico/médio e superior.

A contratação será realizada por meio de Regime Especial de Direito Administrativo na Bahia (REDA), por até 12 meses, prorrogável por igual período.

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Confira as vagas oferecidas

  • Enfermeiro (a): 12 imediatas + 12 Cadastro de Reserva)
  • Técnico (a) de enfermagem: 30 imediatas + 30 Cadastro de Reserva
  • Auxiliar de Saúde Bucal: 4 imediatas + 3 Cadastro de Reserva
  • Técnico (a) em radiografia: 3 imediata + 2 Cadastro de Reserva

Confira o edital>> Prefeitura de Buritirama

Como se inscrever

As inscrições ficarão abertas até o dia 04 de maio, e podem ser feitas pelo site do Instituto Ação. O valor da taxa de inscrição é:

  • Nível Médio: R$ 90,00
  • Nível Superior: R$ 120,00

Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para os candidatos que declararem e comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida taxa.

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Etapas do concurso

O concurso será realizado em duas etapas:

  • 1ª Etapa – Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;
  • 2ª Etapa – Prova de Títulos, de caráter classificatório

As provas serão realizadas em Buritirama ou em municípios vizinhos caso haja necessidade. A data prevista para a prova será 31/05/2026.

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Tags:

Bahia buritirama concurso

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