Concursos para segurança e educação em Salvador são confirmados

Siga o A TARDE no Google

Guarda Civil Municipal de Salvador - Foto: Divulgação

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) confirmou, nesta quarta-feira, 15, que novos concursos públicos serão realizados em Salvador, com editais já autorizados para a Guarda Civil Municipal e para a área da Educação.

Segundo o gestor, os certames estão em fase de contratação e dependem apenas da conclusão de trâmites legais e burocráticos para serem publicados.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

FGV deve ser a organizadora

Uma das principais novidades é a possível escolha da Fundação Getulio Vargas como banca organizadora.

De acordo com o prefeito, a contratação deve ocorrer por inexigibilidade, modelo comum quando se opta por instituições com reconhecida expertise na realização de concursos.

“Para a Guarda Civil Municipal e para professores, eu já autorizei, já está em processo de contratação. Muito provavelmente deve ser uma inexigibilidade para contratar a Fundação Getulio Vargas para realizar esse concurso”, afirmou Bruno Reis durante entrevista para a Rádio Sociedade.

Bruno Reis | Foto: Clara Pessoa / Ag. A Tarde

Guarda Municipal terá novo edital

O concurso para a Guarda Civil Municipal já havia sido anunciado anteriormente e faz parte do plano de reforço da segurança pública da capital.

O último edital foi publicado em 2019, com 50 vagas iniciais, além de cadastro de reserva — que já foi totalmente convocado.

A nova seleção deve ampliar o efetivo da corporação, considerada estratégica para o reforço da segurança na cidade.

Educação também será contemplada

Além da área de segurança, a Prefeitura também prepara um novo concurso para professores da rede municipal.

Embora ainda não tenham sido divulgados detalhes como número de vagas e requisitos, a confirmação indica que a gestão atua em duas frentes simultâneas para reforçar o quadro de servidores.

Editais iminentes

Com os processos em estágio avançado, a expectativa é que os editais sejam publicados em breve, assim que as etapas legais forem concluídas.

A realização dos concursos atende à necessidade de recomposição de pessoal e deve atrair grande número de candidatos na capital baiana.