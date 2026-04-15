CONCURSOS
Concursos para segurança e educação em Salvador são confirmados
Afirmativa foi dada pelo prefeito da cidade, Bruno Reis
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O prefeito Bruno Reis (União Brasil) confirmou, nesta quarta-feira, 15, que novos concursos públicos serão realizados em Salvador, com editais já autorizados para a Guarda Civil Municipal e para a área da Educação.
Segundo o gestor, os certames estão em fase de contratação e dependem apenas da conclusão de trâmites legais e burocráticos para serem publicados.
FGV deve ser a organizadora
Uma das principais novidades é a possível escolha da Fundação Getulio Vargas como banca organizadora.
De acordo com o prefeito, a contratação deve ocorrer por inexigibilidade, modelo comum quando se opta por instituições com reconhecida expertise na realização de concursos.
“Para a Guarda Civil Municipal e para professores, eu já autorizei, já está em processo de contratação. Muito provavelmente deve ser uma inexigibilidade para contratar a Fundação Getulio Vargas para realizar esse concurso”, afirmou Bruno Reis durante entrevista para a Rádio Sociedade.
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Guarda Municipal terá novo edital
O concurso para a Guarda Civil Municipal já havia sido anunciado anteriormente e faz parte do plano de reforço da segurança pública da capital.
O último edital foi publicado em 2019, com 50 vagas iniciais, além de cadastro de reserva — que já foi totalmente convocado.
A nova seleção deve ampliar o efetivo da corporação, considerada estratégica para o reforço da segurança na cidade.
Educação também será contemplada
Além da área de segurança, a Prefeitura também prepara um novo concurso para professores da rede municipal.
Embora ainda não tenham sido divulgados detalhes como número de vagas e requisitos, a confirmação indica que a gestão atua em duas frentes simultâneas para reforçar o quadro de servidores.
Editais iminentes
Com os processos em estágio avançado, a expectativa é que os editais sejam publicados em breve, assim que as etapas legais forem concluídas.
A realização dos concursos atende à necessidade de recomposição de pessoal e deve atrair grande número de candidatos na capital baiana.
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