Prefeitura lança concurso com salários que pagam mais de R$ 10 mil

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Candidatos aprovados e convocados no concurso serão lotados na cidade de Suzano - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Suzano abriu nesta sexta-feira, 17, as inscrições para um concurso público que vai oferecer vagas para nível fundamental, médio/técnico e superior.

Todos os 13 cargos listados são destinados exclusivamente para a formação de Cadastro Reserva (CR). Os candidatos aprovados e convocados no concurso serão lotados na cidade de Suzano/SP.

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Confira os cargos oferecidos por nível de escolaridade

Ensino Fundamental Completo

Soldador

Ensino Médio Completo

Auxiliar de Desenvolvimento Educacional

Educador Social

Entrevistador Social

Fotógrafo

Ensino Superior Completo

Farmacêutico

Médico Cirurgião Geral Plantonista

Médico Clínico Geral

Médico Dermatologista

Médico Neurologista

Médico Ortopedista

Médico Otorrinolaringologista

Terapeuta Ocupacional.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet, no site do Instituto Nosso Rumo, banca responsável pelo certame, até o dia 14 de maio de 2026.

Os valores da taxa de inscrição é de:

Ensino Fundamental: R$ 60,93

R$ 60,93 Ensino Médio: R$ 79,42

R$ 79,42 Ensino Superior: R$ 106,62

Taxa de Isenção

Há possibilidade de isenção total do pagamento para candidatos que:

Estejam desempregados;

Recebam renda pessoal de até um salário mínimo mensal;

Sejam doadores regulares de sangue do município de Suzano.

O pedido de isenção deve ser feito entre os dias 22 e 23 de abril de 2026 no ato da inscrição, com o envio dos documentos comprobatórios pelo site.

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