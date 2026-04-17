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BRASIL

Prefeitura lança concurso com salários que pagam mais de R$ 10 mil

Certame oferece vagas para nível fundamental, médio/técnico e superior

Carla Melo
Por

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Candidatos aprovados e convocados no concurso serão lotados na cidade de Suzano
Candidatos aprovados e convocados no concurso serão lotados na cidade de Suzano -

A Prefeitura de Suzano abriu nesta sexta-feira, 17, as inscrições para um concurso público que vai oferecer vagas para nível fundamental, médio/técnico e superior.

Todos os 13 cargos listados são destinados exclusivamente para a formação de Cadastro Reserva (CR). Os candidatos aprovados e convocados no concurso serão lotados na cidade de Suzano/SP.

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Confira os cargos oferecidos por nível de escolaridade

Ensino Fundamental Completo

  • Soldador

Ensino Médio Completo

  • Auxiliar de Desenvolvimento Educacional
  • Educador Social
  • Entrevistador Social
  • Fotógrafo

Ensino Superior Completo

  • Farmacêutico
  • Médico Cirurgião Geral Plantonista
  • Médico Clínico Geral
  • Médico Dermatologista
  • Médico Neurologista
  • Médico Ortopedista
  • Médico Otorrinolaringologista
  • Terapeuta Ocupacional.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet, no site do Instituto Nosso Rumo, banca responsável pelo certame, até o dia 14 de maio de 2026.

Os valores da taxa de inscrição é de:

  • Ensino Fundamental: R$ 60,93
  • Ensino Médio: R$ 79,42
  • Ensino Superior: R$ 106,62

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Taxa de Isenção

Há possibilidade de isenção total do pagamento para candidatos que:

  • Estejam desempregados;
  • Recebam renda pessoal de até um salário mínimo mensal;
  • Sejam doadores regulares de sangue do município de Suzano.

O pedido de isenção deve ser feito entre os dias 22 e 23 de abril de 2026 no ato da inscrição, com o envio dos documentos comprobatórios pelo site.

Provas

  • Data da Prova Objetiva: Prevista para o dia 14 de junho de 2026.
  • Duração: A prova terá duração total de 3 horas para todos os cargos.
  • Local: As provas serão aplicadas na cidade de Suzano/SP. O endereço exato, local e horário serão comunicados no Edital de Convocação, previsto para ser publicado em 08 de junho de 2026. Caso o número de inscritos exceda a capacidade da cidade, os candidatos poderão ser alocados em municípios vizinhos.

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Tags:

concurso público salários Suzano

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