BRASIL
Prefeitura lança concurso com salários que pagam mais de R$ 10 mil
Certame oferece vagas para nível fundamental, médio/técnico e superior
A Prefeitura de Suzano abriu nesta sexta-feira, 17, as inscrições para um concurso público que vai oferecer vagas para nível fundamental, médio/técnico e superior.
Todos os 13 cargos listados são destinados exclusivamente para a formação de Cadastro Reserva (CR). Os candidatos aprovados e convocados no concurso serão lotados na cidade de Suzano/SP.
Confira os cargos oferecidos por nível de escolaridade
Ensino Fundamental Completo
- Soldador
Ensino Médio Completo
- Auxiliar de Desenvolvimento Educacional
- Educador Social
- Entrevistador Social
- Fotógrafo
Ensino Superior Completo
- Farmacêutico
- Médico Cirurgião Geral Plantonista
- Médico Clínico Geral
- Médico Dermatologista
- Médico Neurologista
- Médico Ortopedista
- Médico Otorrinolaringologista
- Terapeuta Ocupacional.
Inscrições
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet, no site do Instituto Nosso Rumo, banca responsável pelo certame, até o dia 14 de maio de 2026.
Os valores da taxa de inscrição é de:
- Ensino Fundamental: R$ 60,93
- Ensino Médio: R$ 79,42
- Ensino Superior: R$ 106,62
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Taxa de Isenção
Há possibilidade de isenção total do pagamento para candidatos que:
- Estejam desempregados;
- Recebam renda pessoal de até um salário mínimo mensal;
- Sejam doadores regulares de sangue do município de Suzano.
O pedido de isenção deve ser feito entre os dias 22 e 23 de abril de 2026 no ato da inscrição, com o envio dos documentos comprobatórios pelo site.
Provas
- Data da Prova Objetiva: Prevista para o dia 14 de junho de 2026.
- Duração: A prova terá duração total de 3 horas para todos os cargos.
- Local: As provas serão aplicadas na cidade de Suzano/SP. O endereço exato, local e horário serão comunicados no Edital de Convocação, previsto para ser publicado em 08 de junho de 2026. Caso o número de inscritos exceda a capacidade da cidade, os candidatos poderão ser alocados em municípios vizinhos.
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