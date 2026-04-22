Bahia tem 693 vagas de concursos e seleções com salários de R$ 8 mil

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Prefeitura de Vitória da Conquista - Foto: Divulgação | PMVC

A Bahia abriu as portas para diversas oportunidades de concurso e processos seletivos em inúmeras cidades e regiões baianas. São vagas oferecidas em órgãos municipais, estaduais e federais

De acordo com um levantamento semanal, realizado pelo Portal de Prefeitura, do Terra, há ao menos 693 vagas abertas na Bahia e salários que ultrapassam a remuneração de R$ 8 mil.

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As vagas são destinadas a profissionais que possuam o ensino fundamental, médio, técnico e superior completo.

Confira as oportunidades

Prefeitura de Sítio do Mato

A Prefeitura Municipal de Sítio do Mato, cidade no oeste da Bahia, abriu um processo seletivo com 258 vagas imediatas e de formação de cadastro reserva para funções de nível fundamental e superior.

258 vagas até R$ 2.565,32

Cargo: Operacional (Serviços Gerais), Professor

Nível: Fundamental / Superior

Inscrições até 26/04/2026

Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 9ª Região

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 9ª Região (Creci-BA) está com inscrições abertas para um concurso que preencherá 500 vagas imediatas e de cadastro reserva em 12 cidades baianas. Os salários ultrapassam o valor de R$ 3,5 mil.

15 vagas imediatas até R$ 3.522,36

Cargo: Assistente Administrativo, Agente Fiscal

Nível: Médio / Superior

Inscrições até 20/05/2026

Fundação Estatal Saúde da Família

A Fundação Estatal Saúde da Família - FESF SUS está com processo seletivo aberto para contratação de uma vaga na Bahia.

1 vaga até R$ 1.751,53

Cargo: Teleconsultor(a) Médico(a)

Nível: Superior

Inscrições até 24/04/2026

Fundação Estatal Saúde da Família

A Fundação Estatal Saúde da Família - FESF SUS está com processo seletivo aberto para contratação de profissionais em diversas cidades da Bahia, incluindo Salvador e Feira de Santana.

34 vagas até R$ 3.636,14

Vários Cargos

Nível: Médio / Técnico / Superior

Inscrições até 22/04/2026

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) lançou um processo seletivo para vaga de Brigadista, Chefe de Esquadrão e Agente Temporário Ambiental.

Brigadista, Chefe de Esquadrão

Cadastro Reserva até R$ 2.118,00

Cargo: Brigadista, Chefe de Esquadrão

Nível: Fundamental

Inscrições até 24/04/2026

Agente Temporário Ambiental

Cadastro Reserva até R$ 1.412,00

Cargo: Agente Temporário Ambiental

Nível: Fundamental

Inscrições de 04 a 08/05/2026

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) publicou mais um edital para contratar Profissional Técnico Especializado em Linguagem de Sinais e professores substitutos. A seleção contempla vários campus da instituição e oferece oportunidades em diversas áreas do conhecimento, com remuneração que ultrapassa R$ 8 mil

Profissional Técnico Especializado em Linguagem de Sinais

1 vaga até R$ 4.761,98

Cargo: Profissional Técnico Especializado em Linguagem de Sinais

Nível: Superior

Inscrições de 11 a 20/07/2026

Professor Substituto

4 vagas até R$ 5.149,73

Cargo: Professor Substituto

Nível: Superior

Inscrições até 23/04/2026

Professor Substituto

3 vagas até R$ 4.975,59

Cargo: Professor Substituto

Nível: Superior

Inscrições até 26/04/2026

Prefeitura de Vitória da Conquista

A prefeitura de Vitória da Conquista abriu diversas oportunidades para vários cargos. Confira as vagas.

227 vagas até R$ 3.001,25

Vários Cargos

Nível: Médio / Superior

Inscrições até 07/05/2026

Prefeitura de Buritirama

A Prefeitura de Buritirama abriu um processo seletivo com 101 vagas para a área de saúde. As oportunidades que serão alocadas na sede da secretaria de Saúde e na zona rural do município, são oferecidas para níveis técnico/médio e superior.

101 vagas até R$ 3.784,83

Vários Cargos

Nível: Fundamental / Médio / Técnico / Superior

Inscrições até 04/05/2026

Prefeitura de Coaraci

A prefeitura de Coaraci lançou um concurso público que oferece 29 vagas para diversas especialidades de médicos. Os salários variam de acordo com a especialidade e podem chegar a até R$ 6.685,70.