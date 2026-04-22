Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPORTUNIDADES

Bahia tem 693 vagas de concursos e seleções com salários de R$ 8 mil

O levantamento semanal do Portal de Prefeitura aponta vagas para todos os níveis de escolaridade

Carla Melo
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Prefeitura de Vitória da Conquista
Prefeitura de Vitória da Conquista -

A Bahia abriu as portas para diversas oportunidades de concurso e processos seletivos em inúmeras cidades e regiões baianas. São vagas oferecidas em órgãos municipais, estaduais e federais

De acordo com um levantamento semanal, realizado pelo Portal de Prefeitura, do Terra, há ao menos 693 vagas abertas na Bahia e salários que ultrapassam a remuneração de R$ 8 mil.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As vagas são destinadas a profissionais que possuam o ensino fundamental, médio, técnico e superior completo.

Confira as oportunidades

Prefeitura de Sítio do Mato

A Prefeitura Municipal de Sítio do Mato, cidade no oeste da Bahia, abriu um processo seletivo com 258 vagas imediatas e de formação de cadastro reserva para funções de nível fundamental e superior.

  • 258 vagas até R$ 2.565,32
  • Cargo: Operacional (Serviços Gerais), Professor
  • Nível: Fundamental / Superior
  • Inscrições até 26/04/2026

Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 9ª Região

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 9ª Região (Creci-BA) está com inscrições abertas para um concurso que preencherá 500 vagas imediatas e de cadastro reserva em 12 cidades baianas. Os salários ultrapassam o valor de R$ 3,5 mil.

  • 15 vagas imediatas até R$ 3.522,36
  • Cargo: Assistente Administrativo, Agente Fiscal
  • Nível: Médio / Superior
  • Inscrições até 20/05/2026

Fundação Estatal Saúde da Família

A Fundação Estatal Saúde da Família - FESF SUS está com processo seletivo aberto para contratação de uma vaga na Bahia.

  • 1 vaga até R$ 1.751,53
  • Cargo: Teleconsultor(a) Médico(a)
  • Nível: Superior
  • Inscrições até 24/04/2026

Fundação Estatal Saúde da Família

A Fundação Estatal Saúde da Família - FESF SUS está com processo seletivo aberto para contratação de profissionais em diversas cidades da Bahia, incluindo Salvador e Feira de Santana.

  • 34 vagas até R$ 3.636,14
  • Vários Cargos
  • Nível: Médio / Técnico / Superior
  • Inscrições até 22/04/2026

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) lançou um processo seletivo para vaga de Brigadista, Chefe de Esquadrão e Agente Temporário Ambiental.

Brigadista, Chefe de Esquadrão

  • Cadastro Reserva até R$ 2.118,00
  • Cargo: Brigadista, Chefe de Esquadrão
  • Nível: Fundamental
  • Inscrições até 24/04/2026

Agente Temporário Ambiental

  • Cadastro Reserva até R$ 1.412,00
  • Cargo: Agente Temporário Ambiental
  • Nível: Fundamental
  • Inscrições de 04 a 08/05/2026

Leia Também:

Prefeitura lança concurso com salários que pagam mais de R$ 10 mil
Prefeitura na Bahia oferece 101 vagas e salários de R$ 3,7 mil
Concursos para segurança e educação em Salvador são confirmados

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) publicou mais um edital para contratar Profissional Técnico Especializado em Linguagem de Sinais e professores substitutos. A seleção contempla vários campus da instituição e oferece oportunidades em diversas áreas do conhecimento, com remuneração que ultrapassa R$ 8 mil

Profissional Técnico Especializado em Linguagem de Sinais

  • 1 vaga até R$ 4.761,98
  • Cargo: Profissional Técnico Especializado em Linguagem de Sinais
  • Nível: Superior
  • Inscrições de 11 a 20/07/2026

Professor Substituto

  • 4 vagas até R$ 5.149,73
  • Cargo: Professor Substituto
  • Nível: Superior
  • Inscrições até 23/04/2026

Professor Substituto

  • 3 vagas até R$ 4.975,59
  • Cargo: Professor Substituto
  • Nível: Superior
  • Inscrições até 26/04/2026

Prefeitura de Vitória da Conquista

A prefeitura de Vitória da Conquista abriu diversas oportunidades para vários cargos. Confira as vagas.

  • 227 vagas até R$ 3.001,25
  • Vários Cargos
  • Nível: Médio / Superior
  • Inscrições até 07/05/2026

Prefeitura de Buritirama

A Prefeitura de Buritirama abriu um processo seletivo com 101 vagas para a área de saúde. As oportunidades que serão alocadas na sede da secretaria de Saúde e na zona rural do município, são oferecidas para níveis técnico/médio e superior.

  • 101 vagas até R$ 3.784,83
  • Vários Cargos
  • Nível: Fundamental / Médio / Técnico / Superior
  • Inscrições até 04/05/2026

Prefeitura de Coaraci

A prefeitura de Coaraci lançou um concurso público que oferece 29 vagas para diversas especialidades de médicos. Os salários variam de acordo com a especialidade e podem chegar a até R$ 6.685,70.

  • 29 vagas até R$ 6.685,70
  • Cargo: Médico Cardiologista, Médico Clínico Geral, Médico do Trabalho
  • Nível: Superior
  • Inscrições até 06/05/2026

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia concurso processo seletivo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prefeitura de Vitória da Conquista
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x