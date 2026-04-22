OPORTUNIDADES
Bahia tem 693 vagas de concursos e seleções com salários de R$ 8 mil
O levantamento semanal do Portal de Prefeitura aponta vagas para todos os níveis de escolaridade
A Bahia abriu as portas para diversas oportunidades de concurso e processos seletivos em inúmeras cidades e regiões baianas. São vagas oferecidas em órgãos municipais, estaduais e federais
De acordo com um levantamento semanal, realizado pelo Portal de Prefeitura, do Terra, há ao menos 693 vagas abertas na Bahia e salários que ultrapassam a remuneração de R$ 8 mil.
As vagas são destinadas a profissionais que possuam o ensino fundamental, médio, técnico e superior completo.
Confira as oportunidades
Prefeitura de Sítio do Mato
A Prefeitura Municipal de Sítio do Mato, cidade no oeste da Bahia, abriu um processo seletivo com 258 vagas imediatas e de formação de cadastro reserva para funções de nível fundamental e superior.
- 258 vagas até R$ 2.565,32
- Cargo: Operacional (Serviços Gerais), Professor
- Nível: Fundamental / Superior
- Inscrições até 26/04/2026
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 9ª Região
O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 9ª Região (Creci-BA) está com inscrições abertas para um concurso que preencherá 500 vagas imediatas e de cadastro reserva em 12 cidades baianas. Os salários ultrapassam o valor de R$ 3,5 mil.
- 15 vagas imediatas até R$ 3.522,36
- Cargo: Assistente Administrativo, Agente Fiscal
- Nível: Médio / Superior
- Inscrições até 20/05/2026
Fundação Estatal Saúde da Família
A Fundação Estatal Saúde da Família - FESF SUS está com processo seletivo aberto para contratação de uma vaga na Bahia.
- 1 vaga até R$ 1.751,53
- Cargo: Teleconsultor(a) Médico(a)
- Nível: Superior
- Inscrições até 24/04/2026
Fundação Estatal Saúde da Família
A Fundação Estatal Saúde da Família - FESF SUS está com processo seletivo aberto para contratação de profissionais em diversas cidades da Bahia, incluindo Salvador e Feira de Santana.
- 34 vagas até R$ 3.636,14
- Vários Cargos
- Nível: Médio / Técnico / Superior
- Inscrições até 22/04/2026
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) lançou um processo seletivo para vaga de Brigadista, Chefe de Esquadrão e Agente Temporário Ambiental.
Brigadista, Chefe de Esquadrão
- Cadastro Reserva até R$ 2.118,00
- Cargo: Brigadista, Chefe de Esquadrão
- Nível: Fundamental
- Inscrições até 24/04/2026
Agente Temporário Ambiental
- Cadastro Reserva até R$ 1.412,00
- Cargo: Agente Temporário Ambiental
- Nível: Fundamental
- Inscrições de 04 a 08/05/2026
Leia Também:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) publicou mais um edital para contratar Profissional Técnico Especializado em Linguagem de Sinais e professores substitutos. A seleção contempla vários campus da instituição e oferece oportunidades em diversas áreas do conhecimento, com remuneração que ultrapassa R$ 8 mil
Profissional Técnico Especializado em Linguagem de Sinais
- 1 vaga até R$ 4.761,98
- Cargo: Profissional Técnico Especializado em Linguagem de Sinais
- Nível: Superior
- Inscrições de 11 a 20/07/2026
Professor Substituto
- 4 vagas até R$ 5.149,73
- Cargo: Professor Substituto
- Nível: Superior
- Inscrições até 23/04/2026
Professor Substituto
- 3 vagas até R$ 4.975,59
- Cargo: Professor Substituto
- Nível: Superior
- Inscrições até 26/04/2026
Prefeitura de Vitória da Conquista
A prefeitura de Vitória da Conquista abriu diversas oportunidades para vários cargos. Confira as vagas.
- 227 vagas até R$ 3.001,25
- Vários Cargos
- Nível: Médio / Superior
- Inscrições até 07/05/2026
Prefeitura de Buritirama
A Prefeitura de Buritirama abriu um processo seletivo com 101 vagas para a área de saúde. As oportunidades que serão alocadas na sede da secretaria de Saúde e na zona rural do município, são oferecidas para níveis técnico/médio e superior.
- 101 vagas até R$ 3.784,83
- Vários Cargos
- Nível: Fundamental / Médio / Técnico / Superior
- Inscrições até 04/05/2026
Prefeitura de Coaraci
A prefeitura de Coaraci lançou um concurso público que oferece 29 vagas para diversas especialidades de médicos. Os salários variam de acordo com a especialidade e podem chegar a até R$ 6.685,70.
- 29 vagas até R$ 6.685,70
- Cargo: Médico Cardiologista, Médico Clínico Geral, Médico do Trabalho
- Nível: Superior
- Inscrições até 06/05/2026
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