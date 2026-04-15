OPORTUNIDADE
Cidade baiana abre 258 vagas e salário pode passar de R$ 2,5 mil
Os selecionados serão alocados para diversas regiões pelo município, que possui cerca de 13 mil habitantes
A Prefeitura Municipal de Sítio do Mato, cidade no oeste da Bahia, abriu um processo seletivo simplificado, que vai preencher vagas imediatas e a formação de cadastro reserva para funções de nível fundamental e superior.
São 258 vagas oferecidas para os cargos Operacionais (Serviços Gerais) e para professor. Os selecionados serão alocados para diversas regiões pela cidade, que possui cerca de 13 mil habitantes.
Confira os cargos e as vagas:
- Operacional (Serviços Gerais) - Brás (4 vagas)
- Operacional (Serviços Gerais) - Capim (2 vagas)
- Operacional (Serviços Gerais) - Conceição (2 vagas)
- Operacional (Serviços Gerais) - Distrito de Gameleira (15 vagas)
- Operacional (Serviços Gerais) - Mangal I (1 vaga)
- Operacional (Serviços Gerais) - Mangal II (5 vagas)
- Operacional (Serviços Gerais) - Pajeú (2 vagas)
- Operacional (Serviços Gerais) - Quilombo Mangal Barro Vermelho (10 vagas)
- Operacional (Serviços Gerais) - Riacho dos Cavalos (4 vagas)
- Operacional (Serviços Gerais) - São Caetano (2 vagas)
- Operacional (Serviços Gerais) - São Felipe (2 vagas)
- Operacional (Serviços Gerais) - São Francisco (2 vagas)
- Operacional (Serviços Gerais) - Sede (41 vagas)
- Operacional (Serviços Gerais) - Serraria (3 vagas)
- Operacional (Serviços Gerais) - Tataíra (5 vagas)
- Operacional (Serviços Gerais) - Turbilhão I e II (11 vagas)
- Operacional (Serviços Gerais) - Turbilhão III (3 vagas)
- Operacional (Serviços Gerais) - Turbilhão IV (2 vagas)
- Professor (Pedagogia) - Brás (4 vagas)
- Professor (Pedagogia) - Capim (2 vagas)
- Professor (Pedagogia) - Conceição (3 vagas)
- Professor (Pedagogia) - Distrito de Gameleira (21 vagas)
- Professor (Pedagogia) - Mangal I (3 vagas)
- Professor (Pedagogia) - Mangal II (6 vagas)
- Professor (Pedagogia) - Pajeú (2 vagas)
- Professor (Pedagogia) - Quilombo Mangal Barro Vermelho (7 vagas)
- Professor (Pedagogia) - Riacho dos Cavalos (10 vagas)
- Professor (Pedagogia) - São Caetano (4 vagas)
- Professor (Pedagogia) - São Felipe (3 vagas)
- Professor (Pedagogia) - São Francisco (2 vagas)
- Professor (Pedagogia) - Sede (18 vagas)
- Professor (Pedagogia) - Serraria (4 vagas)
- Professor (Pedagogia) - Tataíra (5 vagas)
- Professor (Pedagogia) - Turbilhão I e II (8 vagas)
- Professor (Pedagogia) - Turbilhão III (4 vagas)
- Professor (Pedagogia) - Turbilhão IV (4 vagas)
- Professor (Letras) - Sede (2 vagas)
- Professor (Letras) - Tataíra (2 vagas)
- Professor (Letras) - Turbilhão I e II (2 vagas)
- Professor (Geografia) - Distrito de Gameleira (2 vagas)
- Professor (Geografia) - Sede (2 vagas)
- Professor (Geografia) - Tataíra (2 vagas)
- Professor (Geografia) - Turbilhão I e II (2 vagas)
- Professor (História) - Distrito de Gameleira (2 vagas)
- Professor (História) - Mangal II (2 vagas)
- Professor (História) - Sede (2 vagas)
- Professor (Ciências) - Distrito de Gameleira (2 vagas)
- Professor (Matemática) - Mangal II (2 vagas)
- Professor (Matemática) - Tataíra (2 vagas)
- Professor (Formação em LIBRAS) - Sede (2 vagas)
- Professor (Língua Estrangeira) - Distrito de Gameleira (2 vagas)
- Professor (Língua Estrangeira) - Sede (2 vagas)
A jornada semanal é de 40 horas para cargos de serviços gerais, com remuneração de R$ 1.621,00, e de 20 horas para cargos de professores, com remuneração de R$ 2.565,32.
Como se inscrever
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente no site do Instituto ISET, banca organizadora do certame, das 0h do dia 9 de abril de 2026 até as 23h59 do dia 26 de abril de 2026.
A taxa de inscrição é de R$ 90,00 para nível superior completo e de R$ 75,00 para nível fundamental completo. Haverá possibilidade de isenção conforme critérios do edital, com pedidos aceitos entre os dias 9 e 10 de abril de 2026.
Prova
O processo seletivo será composto por prova objetiva para todos os cargos, prevista para o dia 24 de maio de 2026, além de procedimentos de heteroidentificação para candidatos cotistas e avaliação biopsicossocial para pessoas com deficiência.
O regime de contratação será pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), com contratos de até 24 meses, prorrogáveis por igual período, conforme a necessidade da Prefeitura Municipal.
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