Cidade baiana abre 258 vagas e salário pode passar de R$ 2,5 mil

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Cidade possui 13 mil habitantes - Foto: Divulgação | Prefeitura de Sítio do Mato

A Prefeitura Municipal de Sítio do Mato, cidade no oeste da Bahia, abriu um processo seletivo simplificado, que vai preencher vagas imediatas e a formação de cadastro reserva para funções de nível fundamental e superior.

São 258 vagas oferecidas para os cargos Operacionais (Serviços Gerais) e para professor. Os selecionados serão alocados para diversas regiões pela cidade, que possui cerca de 13 mil habitantes.

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Confira os cargos e as vagas:

Operacional (Serviços Gerais) - Brás (4 vagas)

Operacional (Serviços Gerais) - Capim (2 vagas)

Operacional (Serviços Gerais) - Conceição (2 vagas)

Operacional (Serviços Gerais) - Distrito de Gameleira (15 vagas)

Operacional (Serviços Gerais) - Mangal I (1 vaga)

Operacional (Serviços Gerais) - Mangal II (5 vagas)

Operacional (Serviços Gerais) - Pajeú (2 vagas)

Operacional (Serviços Gerais) - Quilombo Mangal Barro Vermelho (10 vagas)

Operacional (Serviços Gerais) - Riacho dos Cavalos (4 vagas)

Operacional (Serviços Gerais) - São Caetano (2 vagas)

Operacional (Serviços Gerais) - São Felipe (2 vagas)

Operacional (Serviços Gerais) - São Francisco (2 vagas)

Operacional (Serviços Gerais) - Sede (41 vagas)

Operacional (Serviços Gerais) - Serraria (3 vagas)

Operacional (Serviços Gerais) - Tataíra (5 vagas)

Operacional (Serviços Gerais) - Turbilhão I e II (11 vagas)

Operacional (Serviços Gerais) - Turbilhão III (3 vagas)

Operacional (Serviços Gerais) - Turbilhão IV (2 vagas)

Professor (Pedagogia) - Brás (4 vagas)

Professor (Pedagogia) - Capim (2 vagas)

Professor (Pedagogia) - Conceição (3 vagas)

Professor (Pedagogia) - Distrito de Gameleira (21 vagas)

Professor (Pedagogia) - Mangal I (3 vagas)

Professor (Pedagogia) - Mangal II (6 vagas)

Professor (Pedagogia) - Pajeú (2 vagas)

Professor (Pedagogia) - Quilombo Mangal Barro Vermelho (7 vagas)

Professor (Pedagogia) - Riacho dos Cavalos (10 vagas)

Professor (Pedagogia) - São Caetano (4 vagas)

Professor (Pedagogia) - São Felipe (3 vagas)

Professor (Pedagogia) - São Francisco (2 vagas)

Professor (Pedagogia) - Sede (18 vagas)

Professor (Pedagogia) - Serraria (4 vagas)

Professor (Pedagogia) - Tataíra (5 vagas)

Professor (Pedagogia) - Turbilhão I e II (8 vagas)

Professor (Pedagogia) - Turbilhão III (4 vagas)

Professor (Pedagogia) - Turbilhão IV (4 vagas)

Professor (Letras) - Sede (2 vagas)

Professor (Letras) - Tataíra (2 vagas)

Professor (Letras) - Turbilhão I e II (2 vagas)

Professor (Geografia) - Distrito de Gameleira (2 vagas)

Professor (Geografia) - Sede (2 vagas)

Professor (Geografia) - Tataíra (2 vagas)

Professor (Geografia) - Turbilhão I e II (2 vagas)

Professor (História) - Distrito de Gameleira (2 vagas)

Professor (História) - Mangal II (2 vagas)

Professor (História) - Sede (2 vagas)

Professor (Ciências) - Distrito de Gameleira (2 vagas)

Professor (Matemática) - Mangal II (2 vagas)

Professor (Matemática) - Tataíra (2 vagas)

Professor (Formação em LIBRAS) - Sede (2 vagas)

Professor (Língua Estrangeira) - Distrito de Gameleira (2 vagas)

Professor (Língua Estrangeira) - Sede (2 vagas)

A jornada semanal é de 40 horas para cargos de serviços gerais, com remuneração de R$ 1.621,00, e de 20 horas para cargos de professores, com remuneração de R$ 2.565,32.

Como se inscrever

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente no site do Instituto ISET, banca organizadora do certame, das 0h do dia 9 de abril de 2026 até as 23h59 do dia 26 de abril de 2026.

A taxa de inscrição é de R$ 90,00 para nível superior completo e de R$ 75,00 para nível fundamental completo. Haverá possibilidade de isenção conforme critérios do edital, com pedidos aceitos entre os dias 9 e 10 de abril de 2026.

Prova

O processo seletivo será composto por prova objetiva para todos os cargos, prevista para o dia 24 de maio de 2026, além de procedimentos de heteroidentificação para candidatos cotistas e avaliação biopsicossocial para pessoas com deficiência.

O regime de contratação será pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), com contratos de até 24 meses, prorrogáveis por igual período, conforme a necessidade da Prefeitura Municipal.