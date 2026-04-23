Fies abre inscrições para vagas remanescentes; veja como participar

Siga o A TARDE no Google

Fundo de Financiamento Estudantil - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

As inscrições para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referentes ao primeiro semestre de 2026, estão abertas. Os interessados devem realizar o cadastro de forma gratuita, até a próxima quarta-feira, 29 de abril.

O registro deve ser feito através do Portal Acesso Único, através deste link.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quem pode participar?

Podem se inscrever os candidatos que atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos:

Participação em uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir de 2010;

Média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos;

Nota na redação superior a zero;

Renda familiar mensal bruta por pessoa de até três salários mínimos;

Condições de atingir a frequência mínima exigida para o primeiro semestre de 2026 no curso escolhido.

Além disso, há vagas destinadas à ampla concorrência e cotas para autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, tanto no Fies como no Fies Social, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com registro atualizado.

Ao serem pré-selecionados pelo Fies Social, poderão solicitar financiamento de até 100% dos encargos educacionais do curso.

Todos os candidatos devem se certificar de que possuem condições de atingir a frequência mínima exigida, que é de 70% de presença, e concluir o curso já no primeiro semestre de 2026, conforme a opção de curso, turno e local de oferta escolhidos no momento da inscrição, uma vez que, de acordo com o edital, o financiamento é válido exclusivamente para o referido período.

Ou seja, não haverá postergação da pré-seleção da vaga para semestres letivos futuros.

Cronograma

7 de maio: Divulgação do resultado da chamada única

8 a 11 de maio: Pré-selecionados na chamada única devem validar as informações declaradas na inscrição diretamente na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino superior.

Depois disso, será a vez da validação das informações no banco. O prazo para essa última validação é de até dez dias, contados a partir do terceiro dia útil, logo após a data da validação da inscrição pela CPSA, realizada na instituição de ensino para a qual o estudante foi pré-selecionado.

15 a 29 de maio: Lista de espera: Quem não for pré-selecionado na chamada única será incluído automaticamente.

Classificação e modalidades de concorrência

A classificação seguirá a ordem decrescente das notas do Enem, com prioridade para: