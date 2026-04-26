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CONCURSOS

Novo concurso! Prefeitura oferece 178 vagas com salários de R$ 16 mil

Oportunidades são para níveis fundamental, médio e superior

Iarla Queiroz
Por

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Inscrições vão até 11 de maio
Inscrições vão até 11 de maio -

A Prefeitura de Camboriú abriu um novo concurso público com 178 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam candidatos de diferentes níveis de escolaridade e oferecem salários que chegam a R$ 15.955,99.

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 11 de maio, com organização do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional.

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Vagas para várias áreas

Os editais abrangem diferentes setores da administração municipal, incluindo saúde, meio ambiente, previdência e trânsito.

Na área da saúde, o destaque é para o cargo de médico da Estratégia de Saúde da Família (ESF), com remuneração no teto do concurso. Também há vagas para enfermeiros, dentistas, técnicos e agentes comunitários.

Já no quadro geral, aparecem funções como assistente administrativo, auditor fiscal, engenheiro agrônomo, farmacêutico, motorista, operador de máquinas e professores.

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Meio ambiente e outros setores

A Fundação do Meio Ambiente concentra vagas para profissionais como biólogos, engenheiros (civil, florestal, químico e sanitarista), além de geógrafos, geólogos e fiscais ambientais.

Também há oportunidades na autarquia previdenciária, com cargos administrativos e técnicos, e no setor de trânsito, com vagas para agente.

Taxas e inscrições

Os valores para participação variam conforme o nível de escolaridade:

  • R$ 75 para nível fundamental
  • R$ 85 para nível médio/técnico
  • R$ 99 para nível superior

Como será a seleção

Todos os candidatos passarão por prova objetiva. As avaliações estão previstas para os dias 13 de junho (agente de trânsito) e 14 de junho (demais cargos).

Dependendo da função, o processo seletivo pode incluir outras etapas, como prova prática, avaliação de títulos, teste físico, avaliação psicológica, exames de saúde e investigação social.

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Tags:

brasil concurso público vaga de emprego

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