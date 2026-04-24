Governo autoriza nomeação de mil aprovados para Polícia Federal

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Polícia Federal - Foto: Divulgação

O Governo Federal autorizou a nomeação de mil novos servidores para a Polícia Federal, em medida que amplia o efetivo da corporação e reforça a atuação no combate ao crime organizado, proteção de fronteiras e investigação de ilícitos no país.

A decisão foi oficializada por meio do Decreto nº 12.943/2026, publicado em edição extra do Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 22, e assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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Mais que as vagas previstas

A autorização contempla candidatos aprovados no concurso público da Polícia Federal realizado em 2021 e permite a convocação além do número de vagas inicialmente previsto no edital.

Com isso, o governo amplia o aproveitamento do certame já realizado, reduzindo prazos e acelerando a recomposição do quadro de servidores da instituição.

As nomeações serão distribuídas entre diferentes cargos da carreira policial federal, sendo 705 agentes de Polícia Federal, 176 escrivães, 61 delegados, 38 peritos criminais e 20 papiloscopistas.

Condições

Apesar da autorização, a efetivação das nomeações ainda não está garantida, e depende da existência de vagas e da adequação orçamentária e financeira, conforme previsto na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A responsabilidade por verificar essas condições e conduzir o processo de convocação será da Direção-Geral da Polícia Federal.

Por que a ampliação aconteceu?

Desde 2023, a gestão tem adotado iniciativas como a realização do Concurso Público Nacional Unificado, a reestruturação de carreiras e a criação de trajetórias profissionais mais integradas, com o objetivo de tornar a administração pública mais eficiente e flexível.

Dentro desse contexto, a ampliação do efetivo em áreas estratégicas, como a segurança pública, é tratada como prioridade para fortalecer a capacidade de atuação do Estado e melhorar a prestação de serviços à população.