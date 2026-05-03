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DESABAFO

Otto Alencar ironiza derrota de Jorge Messias ao STF: "Me convenci"

Senador baiano é presidente da CCJ, onde nome de Messias havia sido aprovado antes de ir à plenário

Yuri Abreu
Por

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Senador Otto Alencar (PSD-BA), concede entrevista após o Senado rejeitar a indicação de Jorge Messias para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (MSF 7/2026). Foram 42 votos contrários e 34 favoráveis
Senador Otto Alencar (PSD-BA), concede entrevista após o Senado rejeitar a indicação de Jorge Messias para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (MSF 7/2026). Foram 42 votos contrários e 34 favoráveis - Foto: Ton Molina/Agência Senado

O senador Otto Alencar (PSD-BA), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, fez um desabafo irônico ao comentar a derrota de Jorge Messias para o cargo vago de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), na última quarta-feira, 29.

Antes da análise em plenário, o ex-advogado-geral da União havia passado pelo colegiado com um placar apertado de 16 votos a 11. Já quando teve seu nome submetido a todos os membros da Casa Alta, foi derrotado por 42 votos contrários a 34 — ele precisava de, no mínimo, 41 votos favoráveis para ser aprovado.

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Em uma postagem no X (antigo Twitter), na última sexta-feira, 1º, Otto fez uma associação entre bispos e pastores com os colegas de parlamento para falar sobre o desfecho da indicação feita pelo presidente Lula (PT).

Depois da eleição do Jorge Messias, me convenci: pedidos de bispos e pastores não convertem senadores
Otto Alencar - Senador (PSD-BA)

Otto defende Wagner

Já no Instagram, Otto Alencar saiu em defesa do também senador Jaques Wagner (PT-BA), acusado de não ter se empenhado o suficiente na articulação para garantir que a indicação de Jorge Messias ao STF fosse exitosa.

"Culpar o senador Jaques Wagner é uma fake news estúpida. É mentira. Ele trabalhou intensamente pela vitória de Jorge Messias na sua indicação para a vaga no STF", escreveu o parlamentar baiano e presidente estadual do PSD.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Otto Alencar (@ottoalencar)

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Tags:

Jorge Messias otto alencar Senado Federal

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