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SABATINA DE MESSIAS

"No violão": Otto Alencar blinda Caetano Veloso em sabatina no Senado

Jorge Messias foi sabatinado durante audiência na CCJ do Senado, nesta quarta-feira, 29

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em

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Cantor Caetano Veloso
Cantor Caetano Veloso - Foto: Renata Marques | Divulgação

O senador e presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, Otto Alencar (PSD-BA), saiu em defesa do cantor baiano Caetano Veloso, durante a sabatina do advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, na manhã desta quarta-feira, 29.

Na sessão que faz parte do processo para referendar o nome de Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF), o senador Marcio Bittar (PL-AC) disse que Caetano teria pegado em armas durante a ditadura militar.

"Fernando Gabeira, até o Caetano Veloso, em um momento de lucidez admitiram isso, os dois disseram isso: 'Nós não lutávamos pela democracia, lutávamos pela implantação da ditadura do proletariado'. E em nome disso pegaram em armas. Foram para a guerrilha urbana e rural. Mataram pessoas, fizeram 'justiçamento', e todas foram perdoadas e anistiadas em 1979", disse Bittar.

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Após a fala, o liberal acabou sendo repreendido pelo chefe da CCJ do Senado. "Apenas peço que vossa excelência retire da sua fala que Caetano nunca pegou em armas, só pegou a vida inteira em violão", comentou.

Jorge Messias diz ser “totalmente contra o aborto”

O clima no Senado Federal, em Brasília, segue tenso em meio a possibilidade de embargo da indicação do advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias — que passa por uma sabatina com os senadores nesta quarta-feira, 29 — para compor uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF).

Jorge Messias e Otto Alencar
Jorge Messias e Otto Alencar | Foto: Andressa Anholete | Agência Senado

Um dos pontos que chamou atenção durante o interrogatório, que abre caminho para a conquista da vaga, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), diz respeito ao posicionamento do AGU sobre o aborto.

"Quero dizer com muita objetividade e deixar claro este tema para toda a nação brasileira. Sou totalmente contra o aborto. Absolutamente. Aborto é crime. Nenhuma prática pode ser comemorada ou celebrada. Essa é minha convicção pessoal filosófica e cristã", afirmou ele.

Assista ao vivo a sabatina de Jorge Messias ao STF

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Tags:

caetano veloso otto alencar Senado

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