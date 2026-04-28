Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INDICAÇÃO AO STF

Wagner diz que Alcolumbre não está trabalhando a favor de Messias

Sabatina no Senado está marcada para esta quarta-feira, 29

Anderson Ramos
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Jaques Wagner aposta na aprovação de Jorge Messias.
Jaques Wagner aposta na aprovação de Jorge Messias. - Foto: Waldemir Barreto / Agência Senado

Jaques Wagner (PT), líder do governo no Senado, disse, nesta terça-feira, 28, que o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), poderia ter recebido o advogado-geral da União, Jorge Messias, para facilitar sua aprovação ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O chefe da AGU foi indicado pelo presidente Lula (PT) para o posto na Suprema Corte que está vago desde o ano passado, após a saída do ministro Luís Roberto Barroso.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na quarta, 29, a Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) do Senado promoverá a sabatina e votação para validar, ou não, a indicação ao STF. Existe a expectativa de que, caso aprovado no colegiado, o nome de Messias seja avaliado no Plenário da Casa no mesmo dia.

Wagner avalia que ao não receber Messias, Alcolumbre sinaliza resistência o que pode dificultar a aprovação pela Casa. Na opinião do petista, uma eventual recusa à indicação de Lula seria prejudicial para a harmonia entre os poderes.

"É uma decisão dele. Eu não vou pedir para ele receber, aí seria uma função institucional de receber. Ele não está trabalhando a favor. Não vou dizer que está trabalhando contra, mas óbvio que a chancela ajudaria. Se ele quisesse ajudar, ele poderia estar pedindo voto. Não tem informação do que ele ia pedir no voto contra. Até porque, na minha opinião, a derrota do Messias, não agrega nada na caminhada dele próprio", analisou o ex-governador da Bahia.

"Eu não acho que a sabatina é para provar ou não o nome do indicado. É muito mais para checar se o indicado preenche essas questões de reputação ilibada e profundo conhecimento. Não é uma votação no sentido da votação tradicional, contra ou a favor. Eu diria que é muito mais uma checagem para saber se, efetivamente, essa pessoa indicada preenche os critérios. Até porque se não quiser isso, quem vai indicar o outro é o próprio presidente', dissse Wagner.

Leia Também:

STF: Jorge Messias pode não ter apoio unânime da bancada baiana
Após indicar Jorge Messias para o STF, Lula considera mulher na AGU
Lula articula jantar estratégico para destravar Jorge Messias no STF
Relator dá parecer favorável a Jorge Messias para vaga no STF

Otimismo

Apesar da evidente tensão em meio a votação, Jaques Wagner está otimista e aposta na aprovação de Jorge Messias. Ele defende que o chefe da AGU é um nome "extremamente preparado" e que tem todos nos requisitos para assumir a vaga no STF.

Estou confiante que temos votos necessários para a aprovação dele. Temos conversado com muita gente, então eu acho que ele é uma pessoa que realmente não desperta nenhum tipo de animosidade, ao contrário, é um cara tranquilo, que sempre recebeu todo mundo, que sempre tratou todo mundo bem
Jaques Wagner, líder do governo no Senado

"Estou muito confiante que vai dar certo. Acho que na CCJ as pessoas falam que seriam 16 votos a 10, mas o fundamental é o plenário. Aí vamos ver o plenário. Eu estou confiante que a gente aprova", pontuou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Davi Alcolumbre JAQUES WAGNER Jorge Messias supremo tribunal federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jaques Wagner aposta na aprovação de Jorge Messias.
Play

Aborto: indicado ao STF, Jorge Messias se diz "totalmente contra" a prática

Jaques Wagner aposta na aprovação de Jorge Messias.
Play

Minha Casa, Minha Vida garante mais de 100 mil moradias e reduz déficit na Bahia

Jaques Wagner aposta na aprovação de Jorge Messias.
Play

“Estúpida”: deputados baianos rebatem acusação de Eduardo Bolsonaro sobre eleições

Jaques Wagner aposta na aprovação de Jorge Messias.
Play

Ivana Bastos detalha bastidores da presidência da ALBA: “Responsabilidade dobrada”

x