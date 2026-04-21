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Após indicar Jorge Messias para o STF, Lula considera mulher na AGU
Ao todo, quatro nomes são cotados para o cargo; saiba quem são
Com a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF) já oficializada e com perspectiva de aprovação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá de escolher um novo nome para comandar a Advocacia-Geral da União (AGU).
Segundo a coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, Lula avalia indicar uma mulher para o cargo na tentativa de aumentar a presença feminina no governo.
Entre os nomes cotados está o da procuradora-geral da Fazenda Nacional, Anelize Lenzi Ruas de Almeida, primeira mulher a integrar a equipe econômica do terceiro mandato do presidente.
Ela foi escolhida pelo então ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), para chefiar a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Outras opções em análise são:
- Isadora Cartaxo, secretária-geral de Contencioso da AGU;
- Clarice Calixto, atual secretária-geral da AGU;
- Adriana Venturini, procuradora-geral federal.
Sabatina no Senado
A movimentação para a escolha de um novo nome para comandar a AGU ocorre enquanto Jorge Messias intensifica articulações políticas para garantir apoio à indicação ao STF, onde pretende ocupar a vaga deixada pelo ministro Luís Roberto Barroso.
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A pouco mais de uma semana da sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, o indicado tem ampliado o diálogo com parlamentares, especialmente da oposição.
A sabatina está prevista para a próxima quarta-feira, 29.
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