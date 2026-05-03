INVESTIGAÇÃO
Incêndio que matou três crianças na Bahia começou com fogo em colchão
Mãe teria passado a noite fora, em uma festa, deixando os filhos sozinhos
Um incêndio que matou três crianças em Serrinha foi provocado após uma delas atear fogo em um colchão enquanto brincava com um isqueiro dentro de casa, segundo informações das polícias Civil e Militar. O caso aconteceu na manhã deste domingo, 3.
O imóvel onde ocorreu a tragédia fica no bairro Ginásio. As vítimas foram identificadas como:
- Jeremias de Jesus Borges, de 6 anos;
- Samuel Nascimento de Almeida, de 4;
- Ismael Nascimento de Jesus Borges, de 11 meses
Uma quarta criança, uma menina de 7 anos, conseguiu sair da residência e pedir ajuda, mas não conseguiu resgatar os irmãos. Ela foi atendida em uma unidade de saúde com ferimentos leves.
Mãe presa
A mãe das crianças, de 27 anos, foi presa em flagrante ao retornar para casa. De acordo com a ocorrência, ela teria passado a noite fora, em uma festa, deixando os filhos sozinhos.
Até o momento, não há informações sobre o paradeiro do pai das crianças. A Polícia Civil não detalhou essa parte do caso.
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A tragédia causou forte comoção na cidade. Em nota, a prefeitura de Serrinha lamentou o ocorrido e decretou luto oficial de três dias em solidariedade às famílias.
Os corpos das crianças foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) do município. Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.
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