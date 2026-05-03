Incêndio que matou três crianças na Bahia começou com fogo em colchão

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Um incêndio que matou três crianças em Serrinha foi provocado após uma delas atear fogo em um colchão enquanto brincava com um isqueiro dentro de casa, segundo informações das polícias Civil e Militar. O caso aconteceu na manhã deste domingo, 3.

O imóvel onde ocorreu a tragédia fica no bairro Ginásio. As vítimas foram identificadas como:

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Jeremias de Jesus Borges, de 6 anos;

Samuel Nascimento de Almeida, de 4;

Ismael Nascimento de Jesus Borges, de 11 meses

Uma quarta criança, uma menina de 7 anos, conseguiu sair da residência e pedir ajuda, mas não conseguiu resgatar os irmãos. Ela foi atendida em uma unidade de saúde com ferimentos leves.

Mãe presa

A mãe das crianças, de 27 anos, foi presa em flagrante ao retornar para casa. De acordo com a ocorrência, ela teria passado a noite fora, em uma festa, deixando os filhos sozinhos.

Até o momento, não há informações sobre o paradeiro do pai das crianças. A Polícia Civil não detalhou essa parte do caso.

A tragédia causou forte comoção na cidade. Em nota, a prefeitura de Serrinha lamentou o ocorrido e decretou luto oficial de três dias em solidariedade às famílias.

Os corpos das crianças foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) do município. Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.